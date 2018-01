Jujubee planuje premierę płatnego dodatku do gry 'Realpolitiks' na 15 marca br.



Warszawa, 04.01.2018 (ISBnews) - Jujubee planuje premierę pierwszego z płatnych dodatków do gry "Realpolitiks" na 15 marca 2018 (PC, Mac, Linux), poinformowała spółka. Wydawcą dodatku, którego cena została ustalona na 7,99 USD i odpowiednio 6,99 euro, będzie 1C Publishing EU.

"Płatny dodatek poszerzy tytuł o nowe elementy rozgrywki i możliwości. Zaoferuje graczom możliwość nawiązania współpracy z tajnymi organizacjami, które mogą okazać się pomocne w sięganiu po władzę (m.in. korporacje, grupy przestępcze, hakerzy czy aktywiści), wprowadzi także dziesiątki nowych zdarzeń i dodatkowych zadań. Odbiorcom zostanie także udostępniony nowy scenariusz" - czytamy w komunikacie.

Przy okazji płatnego dodatku planowane jest także opublikowanie darmowej aktualizacji zawierającej zarówno usprawnienia w rozgrywce zgłaszane przez graczy, jak i dalszą dodatkową zawartość, podano także.

"Sukces 'Realpolitiks' potwierdza, że gracze poszukują produkcji wyróżniających się na rynku i wpisujących w kontekst dzisiejszych realiów geopolitycznych. Tytuł jest owocem realizowanej od dłuższego czasu strategii Jujubee, której celem jest tworzenie inspirujących produkcji znacząco wykraczających poza świat gier wideo, wywołujących dyskusje, zadających pytania i oferujących odbiorcom możliwość mierzenia się z istotnymi problemami społecznymi czy politycznymi. Podobne założenia spełniają inne opracowywane przez nasze studio projekty - przede wszystkim mający w tym roku swoją premierę 'Kursk' i ujawniony kilka miesięcy temu projekt 'Konklawe'. Potwierdziły się także nasze założenia, że tego typu produkcja, jak 'Realpolitiks' będzie się cieszyć ciągłym zainteresowaniem graczy. W efekcie postanowiliśmy opracować dwa płatne dodatki znacząco poszerzające funkcjonalność i zawartość gry. Jesteśmy przekonani, że wpłyną one pozytywnie na sprzedaż tytułu w dłuższym okresie" - powiedział prezes Michał Stępień, cytowany w materiale.

Jeszcze w 2017 roku spółka rozpoczęła proces produkcji gry "Realpolitiks 2", przypomniano.

Jujubee S.A. to studio deweloperskie zajmujące się tworzeniem gier wideo. Spółka została założona w 2012 roku w Katowicach przez byłych pracowników studiów CD Projekt RED (Wiedźmin 2), Traveller's Tales (LEGO Indiana Jones, LEGO Batman) oraz Infinite Dreams (Let's Create! Pottery, Jelly Defense) - Arkadiusza Ducha, Michała Stępnia i Igora Zielińskiego. Spółka jest notowana na NewConnect od sierpnia 2015 r.

(ISBnews)