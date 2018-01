"Wygraliśmy przetarg na dostawę zaawansowanych systemów elektroniki pomiarowej na potrzeby Europejskiej Organizacji Badań Jądrowych CERN. Wartość zamówienia, obejmującego około 250 elementów elektroniki pomiarowej, przekracza pół mln złotych" - wskazał, cytowany w komunikacie, dr Grzegorz Brona, prezes Creotech Instruments. Dodał, że część produktów, które jego firma dostarczy do Szwajcarii została opracowana w ramach projektu HETMAN, realizowanego w tzw. Szybkiej Ścieżce NCBR od roku 2016.

W listopadzie 2017 r. firma Creotech wygrała otwarty konkurs i stała się jednym z czterech w Europie centrów wspierających laboratorium CERN w projektowaniu elektroniki dla przyszłych akceleratorów i eksperymentów z dziedziny fizyki wysokich energii.

Jak wyjaśnił dr Brona, w ramach konkursu Creotech musiała wykazać, że dysponuje odpowiednim zapleczem technologicznym - m.in. specjalistycznym oprogramowaniem, urządzeniami produkcyjnymi, sterylnym zapleczem produkcyjnym czy systemami do naprawy zaawansowanej elektroniki, a także dostępem do "światowej klasy specjalistów zajmujących się elektroniką analogową i cyfrową".

Umowa ramowa między CERN i Creotech, jak wskazano, została podpisana na trzy lata z możliwością jej przedłużenia. Władze firmy podkreśliły, że w ramach otwartego konkursu CERN wybrał cztery firmy, ale Creotech jest jedyną z tzw. "nowej Europy". Poza polską spółką status centrum kompetencyjnego CERN otrzymały firmy z Danii i Hiszpanii. "To, że udało nam się znaleźć w tym elitarnym gronie i to mimo silnej konkurencji ze strony firm działających na rynku znacznie dłużej od nas to wielki dowód uznania dla całego zespołu Creotech" – podkreślił Brona.

Jak wyjaśnił, produkcja zaawansowanych systemów pomiarowych stanowi, obok zaangażowania w projekty kosmiczne i przetwarzanie danych satelitarnych, jeden z filarów działalności firmy.

Creotech Instruments to spółka założona przez grupę polskich naukowców. Uczestniczy w projektach kosmicznych, m.in. związanych z poszukiwaniem śladów życia na Marsie, badaniem tajemniczych rozbłysków promieniowania gamma w wysokich warstwach ziemskiej atmosfery czy ze śledzeniem potencjalnie groźnych dla Ziemi obiektów przelatujących w jej pobliżu oraz tzw. kosmicznych śmieci krążących wokół naszej planety. Creotech Instruments specjalizuje się też w produkcji oraz dostarczaniu podzespołów i zaawansowanej technologicznie aparatury do instytucji badawczych, takich jak Europejska Organizacja Badań Jądrowych CERN w Genewie, Instytut Badań Ciężkich Jonów GSI i Centrum Badawcze DESY w Niemczech.

