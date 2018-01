To nowoczesne autobusy zeroemisyjne, co w kontekście walki ze smogiem – jak podkreśliła prezydent Ostrowa Wlkp. Beata Klimek - jest bardzo istotne. Przetarg ogłoszony przez Miejski Zakład Komunikacji dotyczył pojazdów oraz systemu ładowania baterii.

„Pojazdy zasilane są ekologiczną energią z Ostrowskiego Zakładu Ciepłowniczego, co daje podwójny efekt ekologiczny, ponieważ w innych miastach energia jest zazwyczaj pozyskiwana ze spalania węgla. Ostrowskie rozwiązanie jest pierwszym tego typu w Polsce” – zauważyła prezydent Klimek.

W autobusach można naładować telefon, skorzystać z mobilnego Internetu i jest całopojazdowa klimatyzacja. Po całonocnym ładowaniu autobusy będą wyjeżdżać w trasę już nagrzane, co według prezydent Ostrowa Wlkp. ma szczególne znaczenie zimą. Autobusy zostały także dostosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych, a dla bezpieczeństwa pasażerów zamontowano monitoring.

3-drzwiowe autobusy o długości 12 metrów mają 75 miejsc, w tym 24 siedzące oraz dwa miejsca dla osób niepełnosprawnych na wózkach z pasami bezpieczeństwa. Ich maksymalna prędkość to 70 km/h.

„Poza funkcją obniżania podłogi przy podjeździe na przystanek, w autobusie jest wysuwana rampa dla wózków inwalidzkich oraz dziecięcych. Przyciski „STOP” oznaczone są brajlem. Jest tu także głosowy system zapowiedzi przystanków. Kierowca ma do dyspozycji dotykowy kokpit, a także „przycisk napadowy. Pojazd ma napęd zeroemisyjny. Nie ma tu konieczności np. wymiany oleju czy obsługi silnika spalinowego. Przewidywany zasięg na pełnym ładowaniu wynosi od 100 do 140 km. Czas ładowania baterii to ok. 5 godz.” – wyjaśnił wiceprezes MZK Janusz Marczak.

Jak podkreśliła prezydent Beata Klimek, elektryczne autobusy to tylko jeden z elementów projektu walki z e smogiem, którego efekty pozytywnie wpłyną na jakość ostrowskiego powietrza.

„Powstały dwie stacje roweru miejskiego i parking buforowy obok stadionu. Kolejnym punktem będzie wdrożenie inteligentnego systemu zarządzania ruchem drogowym, który pozwoli uzyskać dla jeżdżących autobusów efekt „zielonej fali” na sygnalizacjach świetlnych. W ramach projektu rozbudowane i zmodernizowane zostało oświetlenie uliczne na osiedlach Nowe Parcele i Parcele Zacharzewskie” – powiedziała prezydent Ostrowa Wlkp.

Miasto na ten cel wydało już 21 mln zł, z czego łączne dofinansowanie ze środków unijnych wyniosło 15 mln zł.

