Cezary Godziuk został powołany na stanowisko prezesa Lotos Asfalt



Warszawa, 04.01.2018 (ISBnews) - Rada nadzorcza powołała Cezarego Godziuka na stanowisko prezesa Lotos Asfalt, poinformowała spółka. W zarządzie Lota Asfalt od 20 listopada ub.r. zasiada również Marek Zdrojewski, wiceprezes ds. finansowych.

"Postępowanie kwalifikacyjne na wiceprezesa ds. inwestycyjnych spółki zakończono bez wyłonienia kandydata. Rada nadzorcza Lotos Asfalt zrezygnowała z obsadzania tego stanowiska i zarząd spółki będzie pracować w obecnym, 2-osobowym składzie" - czytamy w komunikacie.

Cezary Godziuk jest absolwentem Wydziału Matematyki, Fizyki i Chemii Uniwersytetu Gdańskiego (1989). W 2016 roku uzyskał stopień naukowy doktora nauk ekonomicznych na Wydziale Ekonomicznym Uniwersytetu Gdańskiego. Od 2016 jest członkiem rady nadzorczej KGHM Polska Miedź. W latach 2016-2017 był członkiem zarządu ds. finansów i inwestycji Totalizatora Sportowego, dodano.

"Marek Zdrojewski jest absolwentem Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Gdańskiego, po czym do 1987 r. pracował na tej uczelni" - czytamy również.

Od 2004 do 2011 był członkiem zarządu - zastępcą dyrektora TNS OBOP. Od 2011 roku wiceprzewodniczący Fundacji Dzieło Nowego Tysiąclecia, a od 2014 do 2016 doradca zarządu Polskiej Wytwórni Papierów Wartościowych, podano również.

Lotos Asfalt w czerwcu 2004 r. przejęła pracowników i aktywa asfaltowe rafinerii w Jaśle, a w lipcu 2005 r. kupiła wydział asfaltowy dawnej rafinerii w Czechowicach-Dziedzicach. Dziś spółka dysponuje trzema zakładami produkcyjnymi.

Grupa Lotos jest zintegrowanym pionowo koncernem naftowym, który zajmuje się poszukiwaniem i wydobyciem ropy naftowej, jej przerobem oraz sprzedażą hurtową i detaliczną wysokiej jakości produktów naftowych. Skonsolidowane przychody ze sprzedaży Grupy Lotos wyniosły 20,9 mld zł w 2016 roku.

(ISBnews)