„Jeśli nie wpłyną odwołania od wyboru, to jeszcze w styczniu podpisana zostanie umowa” – poinformował w czwartek rzecznik prasowy lubelskiego oddziału Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad Krzysztof Nalewajko.

Trasa Lublin-Lubartów to najbardziej obciążony fragment S19 w Lubelskiem, według pomiarów z 2015 r. dziennie przejeżdża tędy 20-25 tys. pojazdów; w podlubelskiej miejscowości Niemce, tworzą się na tej trasie uciążliwe korki.

Planowana S-19 na trasie Lublin-Lubartów pobiegnie nowym śladem, omijając od wschodu Niemce. Ma być też przebudowana istniejąca obwodnica Lubartowa - zaprojektowana zostanie druga jezdnia, bezkolizyjne węzły oraz wiadukty w ciągu dróg lokalnych.

Dokumentacja projektowa dla 24-km odcinka S19 od obwodnicy Lublina do węzła Lubartów Północ ma obejmować różne warianty rozwiązań technicznych drogi ekspresowej (m.in. kształtu węzłów, dróg do obsługi ruchu lokalnego, chodników i ciągów pieszo-rowerowych). Projektanci mają też przeprowadzić badania geologiczne w terenie. Firma Mosty Katowice wyceniła te prace na nieco ponad 3,8 mln zł.

Budowa tego fragmentu drogi planowana jest w latach 2020-2024. Szacunkowy koszt to 900 mln zł.

Via Carpatia w Lubelskiem liczyć będzie ok. 200 km. Gotowe jest 35 km trasy ekspresowej, z czego ok. 15 km to odcinki jednojezdniowe, które będą rozbudowane. Istniejące już odcinki S19 w Lubelskiem to obwodnice Lublina, Kocka i Woli Skromowskiej oraz Międzyrzeca Podlaskiego.

W grudniu ub. roku podpisano umowy na wykonanie dokumentacji projektowej dla kolejnego fragmentu trasy Via Carpatia - od Lubartowa do granicy województw mazowieckiego i lubelskiego (81,5 km). Ten fragment S19 ma być budowany w latach 2019-2024, a koszt szacuje się na 2,4 mld zł.

Wykonanie dokumentacji projektowej podzielono na trzy części, opracują ją trzy firmy wybrane w przetargu. Dokumentację dla odcinka od granicy województw do węzła Międzyrzec Podlaski Północ oraz II etap obwodnicy Międzyrzeca Podlaskiego (łącznie 17,3 km) opracuje Biuro Projektowo – Badawcze Dróg i Mostów Transprojekt Warszawa, za blisko 3 mln zł. Dla odcinków od Międzyrzeca Podlaskiego do Radzynia Podlaskiego oraz od Radzynia Podlaskiego do Kocka (łącznie 40,5 km) dokumentację opracuje konsorcjum firm: S.T.I. Polska (lider), PProjekt oraz S.Te.P. z Włoch, za blisko 5 mln zł. Natomiast dla części trzeciej, obejmującej II etap obwodnicy Kocka i Woli Skromowskiej i dalej do węzła Lubartów Północ (łączna długość 23,6 km), dokumentacje projektową wykona Transprojekt Gdański, za blisko 3,4 mln zł.

W październiku ub. roku podpisano już umowy na budowę 33 km trasy od Kraśnika do węzła Lasy Janowskie w pobliżu granicy województw lubelskiego i podkarpackiego. Inwestycja została podzielona na trzy odcinki. Odcinek od Kraśnika do węzła Janów Lubelski Północ, o długości ok. 18 km, zrealizuje konsorcjum firm Strabag i Strabag Infrastruktura Południe za blisko 390 mln zł. Drugi odcinek stanowi obwodnica Janowa Lubelskiego (ok. 7 km), którą wykona firma Mota-Engil Central Europe za 148,5 mln zł. Trzeci odcinek od węzła Janów Lubelski Południe do węzła Lasy Janowskie (ok. 8 km) zrealizuje konsorcjum Strabag i Strabag Infrastruktura Południe za 183,6 mln zł.

Droga ekspresowa S19 od Kraśnika do węzła Lasy Janowskie ma powstać do 2021 r.

Trwa postępowanie przetargowe na budowę kolejnego fragmentu Via Carpatii, od Lublina do Kraśnika, o długości około 42 km. On też został podzielony na trzy odcinki. Podpisanie umów z wykonawcami przewidziano na luty 2018 r.

Łączny koszt budowy Via Carpatii na terenie woj. lubelskiego, wraz w wykupem gruntów, szacowany jest na 6,4 mld zł.

Droga ekspresowa S19 ma stać się główną trasą komunikacyjną na kierunku północ-południe we wschodniej części Polski i stanowić część międzynarodowej trasy Via Carpatia, która ma przebiegać ma z Kłajpedy i Kowna na Litwie przez Białystok, Lublin, Rzeszów i słowackie Koszyce do Debreczyna na Węgrzech, a dalej do Rumunii, Bułgarii i Grecji.

