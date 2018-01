Gaz-System ma decyzje lokalizacyjne dla północnego odc. interkonektora z Litwą



Warszawa, 04.01.2018 (ISBnews) - Gaz-System uzyskał trzy decyzje o ustaleniu lokalizacji dla gazociągu Polska-Litwa, dotyczące liczącego 185 km północnego odcinka po polskiej stronie - od miejscowości Rudka-Skroda w powiecie kolneńskim (województwo podlaskie) do granicy z Litwą, podała spółka.

"Decyzje o ustaleniu lokalizacji inwestycji w zakresie budowy międzysystemowego gazociągu Polska-Litwa zostały wydane:

- 27 października 2017 r. przez wojewodę podlaskiego dla 72-kilometrowego fragmentu na terenie powiatu kolneńskiego i grajewskiego,

- 29 listopada 2017 r. przez wojewodę podlaskiego dla 75-kilometrowego fragmentu na terenie powiatu sejneńskiego i suwalskiego,

- 30 listopada 2017 r. przez wojewodę warmińsko-mazurskiego dla 38,5-kilometrowego fragmentu na terenie powiatu ełckiego" – czytamy w komunikacie.

"Połączenie gazowe z Litwą jest ważne dla zintegrowania europejskiego systemu gazowniczego. Przyczyni się do powstania zliberalizowanego rynku gazu w północno-wschodniej części Europy. Dzięki niemu zostaną wyeliminowane tzw. 'wyspy energetyczne', czyli rejony uzależnione od dostaw gazu wyłącznie z jednego kierunku" – powiedział prezes Tomasz Stępień, cytowany w komunikacie.

W czerwcu 2016 r. podjęto decyzję o zmianie założeń do projektu interkonektora po stronie polskiej. Polegały one przede wszystkim na zmianie punktu początkowego trasy z Tłoczni Gazu w Rembelszczyźnie na Tłocznię Gazu w Hołowczycach. W związku z tym prace projektowe na odcinku gazociągu Rembelszczyzna – Rudka Skroda zostały zawieszone.

W celu przyspieszenia realizacji połączenia gazowego z Litwą budowa gazociągu po polskiej stronie została podzielona na 2 odcinki: odcinek północny – Rudka-Skroda – granica PL-LT o dł. 185 km – oraz odcinek południowy – Hołowczyce – Rudka-Skroda o dł. około 153 km.

W kwietniu 2016 r. Gaz-System zaakceptował i odebrał projekt wstępny, zaś w sierpniu uzyskał decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach dla północnego odcinka interkonektora Polska-Litwa.

"Uzyskane w ostatnich miesiącach decyzje o ustaleniu lokalizacji to kolejny krok milowy w realizacji projektu interkonektora Polska-Litwa. Na bieżąco realizujemy działania, które już w przyszłym roku doprowadzą do uzyskania pozwolenia na budowę i wyboru wykonawcy robót budowlanych" – skomentował Paweł Jakubowski, dyrektor pionu rozwoju Gaz-Systemu.

Na odcinku południowym trwa obecnie wybór wykonawcy projektu gazociągu, który będzie odpowiedzialny za uzyskanie kompletu decyzji. Oddanie całego gazociągu do eksploatacji planowane jest w 2022 r.

Operator Gazociągów Przesyłowych Gaz-System jest spółką strategiczną dla polskiej gospodarki, odpowiedzialną za przesył gazu ziemnego oraz zarządzanie najważniejszymi gazociągami w Polsce.

(ISBnews)