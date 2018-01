Lokale w Białej Podlaskiej powstają w ramach programu Mieszkania dla Rozwoju. To część szeroko pojętego programu Mieszkanie plus, który komercyjnie realizowany jest przez BGK Nieruchomości.

Jak poinformowała Puczka "chętni na mieszkania mają czas do końca stycznia na dostarczenie kompletu dokumentów". "Wykaz niezbędnych dokumentów jest już na naszej stronie internetowej" - dodała prezes.

"Dopiero po zgromadzeniu dokumentów zabierzemy się za ich analizę. Listę mieszkańców domów ogłosimy na koniec lutego br." - powiedziała Bernadeta Puczka.

W Białej Podlaskiej czynsz w lokalach w ramach Mieszkania plus wyniesie ok. 12 zł za m kw. Opłatę za wynajem 50-metrowego lokalu wraz z mediami określono na ok. 900 zł.

Chętni na Mieszkanie plus pochodzą głównie z Białej Podlaskiej, ale ok. 10 proc. wniosków złożyły osoby niezamieszkujące w tym mieście. Są chętni z Bydgoszczy, Warszawy, Gdańska, ale także z zagranicy - Anglii, Irlandii i Niemiec. Większość chętnych to rodziny, często wielodzietne, ale są także młode małżeństwa, a nawet bezdomni, którzy mogą pochwalić się dochodami.

Jak informował w czerwcu ub r. prezydent Białej Podlaskiej Dariusz Stefaniuk, koszt budowy metra kwadratowego wyniesie tutaj 1860 zł netto. Dodał, że BGKN wyłożył na tę inwestycję 20 mln zł, które "zostaną w mieście, bo przetargi na budowę wygrały trzy lokalne firmy".

Ze względu na komercyjny charakter inwestycji, lokale nie będą objęte ustawą o Krajowym Zasobie Nieruchomości, w tym regulacjami dotyczącymi wysokości czynszów i zasad kwalifikowania najemców ustalanych corocznie w rozporządzeniu wydanym przez rząd.

W części komercyjnej czynsz będzie przynajmniej o 25 proc. niższy od średniej w danym regionie.

BGKN realizuje inwestycje m.in. Wałbrzychu, Gdyni, Warszawie, Kępnie i Katowicach. Celem tych inwestycji jest zwiększenie dostępności mieszkań na wynajem, także dla osób słabiej uposażonych. Łącznie spółka ma w przygotowaniu około 15 tys. mieszkań, z czego ponad 1,7 tys. już powstaje. (PAP)

autorzy: Mariusz Polit i Katarzyna Fiuk

edytor: Dorota Skrobisz