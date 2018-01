WIG 20 na czwartkowym zamknięciu wzrósł o 2,8 proc. i wyniósł 2.533,2 pkt. WIG poszedł w górę o 2,2 proc. i wyniósł 65.298 pkt., mWIG 40 zwyżkował o 1,1 proc. i wyniósł 4.923,7 pkt.

Na wartości zyskał również indeks grupujący małe spółki - po wzroście wynoszącym 0,6 proc. sWIG 80 zakończył sesję na poziomie 14.729,8 pkt.

Czwartkowe wzrosty odbyły się przy wysokich obrotach, wynoszących 1,327 mld zł. Blue chipy wygenerowały blisko 81 proc. tej sumy.

Ogółem, 229 spółek zanotowało wzrosty kursów, 122 - spadki. 83 wyceny nie uległy zmianie.

Zdecydowanie najjaśniejszym punktem czwartkowej sesji wśród spółek WIG 20 była LPP, której akcje podrożały na zamknięciu o 9,1 proc., przy ponad 97 mln zł obrotów. Kurs zamknięcia wyniósł 9.990 zł i znajduje się bardzo blisko historycznych szczytów z października 2014 roku.

Kolejną sesję z rzędu mocno rósł kurs JSW (+6 proc.), podobnych rozmiarów zwyżkę zanotował BZ WBK (+6,5 proc.).

Jedynym przedstawicielem WIG 20, którego akcje straciły na wartości okazał się Cyfrowy Polsat (-0,4 proc.).

Spośród komponentów mWIG 40, o 7,2 proc. poszedł do góry kurs Grupy Azoty, ponad 4-proc. wzrosty zanotowały Bank Millennium i Polimex - Mostostal.

Największy wzrost zanotował Hollywood (+27,9 proc.), który na rynku głównym zadebiutował 29 grudnia 2017 roku.

O 0,6 proc. zniżkował kurs Lokum Deweloper. Spółka podała w komunikacie, że spółka zależna giełdowego Lokum Deweloper podpisała umowę nabycia prawa użytkowania wieczystego działki w Krakowie za 25 mln zł netto tj. 30,77 mln zł brutto.

0,2 proc. do góry poszedł kurs Impexmetalu. Impexmetal przyjął strategię rozwoju na lata 2018-2026, której celem jest zwiększenie przychodów do kwoty ok. 2,6 mld zł w 2026 r. W okresie obowiązywania strategii szacowane nakłady inwestycyjne to 1,085 mld zł.

>>> Czytaj też: Przy jakim kursie franka raty kredytów powrócą do początkowego poziomu?