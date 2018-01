Kurs CHF zachęca do przewalutowania kredytu, ale klienci czekają na ustawę

Źródło: ISBnews

Choć obecny kurs franka szwajcarskiego zbliża się do kursu historycznego i może to być dobry moment na przewalutowanie kredytu hipotecznego, to szansa, że klienci będą masowo dogadywali się z bankami jest niewielka, oczekują oni bowiem rozwiązania ustawowego, wynika ze słów przewodniczącego Komisji Nadzoru Finansowego (KNF) Marka Chrzanowskiego.