PKP Cargo wstępnie ocenia IV kw. 2017 r. jako 'bardzo dobry' w przewozach



Warszawa, 05.01.2018 (ISBnews) - PKP Cargo wstępnie ocenia, że ostatni kwartał ub.r. był "bardzo dobry" w przewozach, poinformował p.o. prezesa Krzysztof Mamiński.

"Czwarty kwartał bardzo dobrze wyszedł. Wstępne wyniki wskazują, że znacznie przekroczyliśmy wielkości założone w planie, a IV kwartał był bardzo dobrym kwartałem przewozowym" - powiedział Mamiński dziennikarzom.

Podkreślił także, że wygrany przetarg na przewozy dla Taurona ma bardzo korzystne warunki.

"Ostatnio wygraliśmy przetarg na wożenie w Tauronie, to jest 11 mln ton po dobrej cenie, zdecydowanie lepszej niż dotychczas, a zwiększyliśmy wolumen przewozowy" - powiedział Mamiński.

Inną kwestią wartą podkreślenia - według niego - w odniesieniu do PKP Cargo jest poprawa sytuacji taborowej.

"Coraz mniej jest informacji o problemach taborowych. Udało się więc pewne rzeczy zrobić" - podsumował p.o. prezesa.

W grudniu PKP Cargo podpisało umowę z Tauron Wydobycie na wykonanie usługi transportu kolejowego ok. 10,99 mln ton węgla. Szacunkowa wartość umowy wynosi 227 mln zł brutto.

PKP Cargo zadebiutowało w 2013 r. na warszawskiej giełdzie. Spółka działa w segmentach: przewozów towarów, intermodalnym, spedycji, oraz napraw taboru, posiada własne zaplecze modernizacyjne i własne terminale przeładunkowe. Spółka jest przewoźnikiem nr 1 w Polsce (44,1% udziału w rynku według masy i 51,6% według pracy przewozowej w 2016 r.) oraz drugim przewoźnikiem w Unii Europejskiej.

(ISBnews)