Na konferencji prasowej w piątek zapowiedział, że PKP SA do końca czerwca br. przekaże do Krajowego Zasobu Nieruchomości kolejne wykazy nieruchomości w 700 polskich miastach poniżej 20 tys. mieszkańców, które będzie można wykorzystać na Mieszkanie plus.

PKP już wcześniej przekazało grunty na rzecz tego programu. Razem z pierwszym wykazem, przekazanym 7 listopada 2017 r., spółka wytypowała do rządowego programu 238 nieruchomości. Ich łączna powierzchnia to prawie 600 ha, a szacunkowa wartość ok. 1,3 mld.

Krajowy Zasób Nieruchomości, który zarządza gruntami przekazanymi na rzecz Mieszkania plus, w terminie 180 dni od przekazania wykazów wybierze te nieruchomości, którymi będzie zainteresowany, a w ciągu kolejnych 180 dni potwierdzi swoje zainteresowanie i przystąpi do kupna gruntów od PKP SA. (PAP)

autor: Katarzyna Fiuk, Mariusz Polit, Łukasz Pawłowski

edytor: Jacek Ensztein