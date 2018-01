Łączny koszt wszystkich inwestycji to prawie 83,5 mln zł. W ramach programu mogą być wykonywane inwestycje takie jak: budowa, przebudowa, remont drogi powiatowej lub gminnej. Inwestycja musi zostać wykonana w 2018 r.

Na rozwój dróg gminnych w regionie w 2018 r. wydanych zostanie ponad 41 mln zł, z czego prawie 20,5 mln zł stanowić będzie rządowa dotacja. Łączna długość dróg, które zostaną wyremontowane lub wybudowane to prawie 27 km.

Wśród wniosków, które otrzymały wsparcie, najwięcej kosztować będzie budowa drogi łączącej ul. Kazimierza Wielkiego z ul. Wyszyńskiego w Busku Zdroju. Inwestycja wyniesie ponad 5,9 mln zł; dotacja to niecałe 3 mln zł, resztę stanowić będzie wkład własny.

Duża inwestycja drogowa zrealizowana zostanie także w Starachowicach, gdzie za ponad 5 mln zł (ok. 2,5 mln zł dofinansowania) rozbudowana zostanie ul. Kościelna. Z kolei w Ostrowcu Świętokrzyskim podobne prace zostaną wykonane przy ul. Rzeczki, a ich koszt to ok. 4,5 mln zł (dotacja ponad 2,2 mln zł).

Natomiast na liście inwestycji powiatowych znalazło się 18 wniosków, łączna długość dróg objęta dofinansowaniem wyniesie ponad 41 km. Łączny koszt prac to ponad 42,2 mln zł, z czego prawie 22 mln wyniesie rządowe wsparcie.

Największe dofinansowanie (3 mln zł) otrzymał powiat starachowicki na rozbudowę drogi Krynki – Brody. Nieco mniejsza dotacja (2,2 mln zł) trafiła do powiatu kieleckiego, gdzie przebudowane zostaną drogi w Niestachowie, Radlinie i Brzechowie.

Podczas ubiegłorocznego naboru do programu wojewoda świętokrzyski ocenił 92 wnioski od samorządów, dotyczące remontu lub przebudowy dróg - 61 z nich dotyczyło tras w gminach, a 31 - w powiatach.

Głównym celem ustanowionego przez rząd „Programu rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016-2019” jest poprawa bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego oraz zwiększenie skuteczności i dostępności transportowej. Łączne dofinansowanie zadań w latach 2016-2019 wyniesie 3,8 mld zł.

