"Po zakończeniu dotowania nowych kredytów w programie MdM, teraz większa uwaga będzie skupiona na inicjatywach mieszkaniowych obecnego rządu" - powiedział Prajsnar. Dodał, że mowa o "budowie mieszkań na wynajem z niskim czynszem i uruchomieniu systemu Indywidualnych Kont Mieszkaniowych".

W programie Mieszkanie plus pierwsze rodziny już odebrały przydziały mieszkań. "Pakiet Mieszkanie plus to przede wszystkim niezbędne wsparcie dla stworzenia dostępnego cenowo zasobu mieszkań na wynajem, który obecnie w Polsce praktycznie nie występuje" - informowało Ministerstwo Infrastruktury i Budownictwa.

Jak powiedział Andrzej Prajsnar, program Mieszkanie plus oraz Indywidulane Konta Mieszkaniowe nie mogą natychmiast zastąpić MdM-u. "Wspomniane rozwiązania są w początkowym stadium realizacji" - zaznaczył ekspert portalu rynekpierwotny.pl.

"W ramach komercyjnej części programu Mieszkanie Plus (prowadzonej przez BGK Nieruchomości) na razie jest budowanych mniej niż 2 tys. lokali. Natomiast pierwsze Mieszkania plus z ustawowym limitem czynszu (oferowane przez Krajowy Zasób Nieruchomości), wedle zapowiedzi, mają powstać w 2019 roku" - przypomniał.

"Program Indywidualnych Kont Mieszkaniowych na razie pozostaje w fazie zapowiedzi i uzgodnień z Ministerstwem Finansów. Zgoda resortu finansów jest potrzebna, gdyż ewentualne zwolnienie oszczędności mieszkaniowych z podatku Belki będzie generowało pewne skutki dla budżetu, podobnie jak państwowe premie dla oszczędzających" - ocenił Prajsnar.

"Osoby zainteresowane państwowym wsparciem, powinny pamiętać o możliwościach, które są wciąż dostępne w ramach MdM-u. Chodzi m.in. o częściową spłatę „MdM-owskiego” kredytu dla rodzin, w których urodziło się trzecie lub kolejne dziecko" - dodał.

Program Mieszkanie plus jest realizowany przez Krajowy Zasób Nieruchomości (KZN) oraz BGK Nieruchomości.

KZN podpisał już porozumienia na budowę blisko 6 tys. mieszkań. Dodatkowo zawarł umowy z PKP SA oraz Pocztą Polską dotyczące uruchomienia inwestycji z programu Mieszkanie plus. Pierwsze mieszkania zostaną oddane lokatorom na początku 2019 roku.

BGKN realizuje komercyjną część programu Mieszkanie plus. Powstają inwestycje m.in. Wałbrzychu, Gdyni, Warszawie, Kępnie i Katowicach. Celem tych inwestycji jest zwiększenie dostępności mieszkań na wynajem, także dla osób słabiej uposażonych. Łącznie spółka ma w przygotowaniu około 15 tys. mieszkań. Lokatorzy w Jarocinie i Białej Podlaskiej wprowadzą się do mieszkań w I kwartale br.

Indywidualne Konta Mieszkaniowe są obecnie na etapie uzgodnień międzyresortowych. "Przekonujemy Ministerstwo Finansów, aby IKM-y wprowadzić szybko w życie" - mówił minister infrastruktury i budownictwa Andrzej Adamczyk, w którego resorcie program jest przygotowywany. Znane są tylko ogólne założenia IKM-ów, m.in. za systematyczne oszczędzanie na mieszkanie będzie premia ze strony państwa.

Zgodnie z zapowiedziami ministerstwa pieniądze zaoszczędzone na IKM będzie można przeznaczyć na różne cele mieszkaniowe: nie tylko na zakup mieszkania czy budowę domu, ale także np. na wkład własny przy zakupie nieruchomości. Oszczędności będzie można także wykorzystać na remont czy wykończenie mieszkania bądź domu. "Będą to jednak określone cele - np. wymiana okien, dachu czy też pieca centralnego ogrzewania" - mówił wiceminister MIB Kazimierz Smoliński.

