"Czeka nas wiele pracy, aby osiągnąć porozumienie, które służy interesom ekonomicznym narodu amerykańskiego" - powiedział Lighthizer w oświadczeniu.

"Nasze cele są jasne: musimy doprowadzić do sprawiedliwego i wzajemnego handlu między naszymi narodami. Aby osiągnąć ten cel, będziemy czynić postępy tak szybko jak to możliwe" - dodał Lighthizer.

W oświadczeniu ponadto napisano, że "obie strony zgodziły się ustalić termin następnego spotkania w bardzo bliskim terminie".

Decyzja o podjęciu rozmów zapadła po tym, gdy Seul w październiku poinformował, że jest otwarty na podjęcie rozmów na temat rewizji dwustronnego porozumienia handlowego FTA (Umowy o Wolnym Handlu). Była to odpowiedź Korei Płd. na żądania USA dotyczące zmniejszenia deficytu handlowego z Koreą Południową.

Korea Płd. jest jednym z głównych partnerów gospodarczych Ameryki; w ostatnim roku wymiana handlowa między obu państwami wyniosła 144,6 mld dolarów.

Deficyt handlowy towarów z Koreą Południową wzrósł ponad dwukrotnie w ubiegłym roku do 27,6 mld USD. Jednak w lipcu 2017 r. bilateralny deficyt handlowy spadł do 13,1 miliarda dolarów z 18,8 miliarda dolarów w porównaniu do tego samego okresu 2016 r. - podał Reuters.

Umowa o wolnym handlu między USA a Koreą Płd. weszła w życie w marcu 2012 roku i była największym porozumieniem o wolnym handlu zawartym przez USA od 1994 roku, kiedy podpisały one z Meksykiem i Kanadą układ NAFTA. Porozumienie z Koreą Płd. stanowiło ważny element polityki zagranicznej i gospodarczej poprzedniego prezydenta USA Baracka Obamy polegającej na tzw. zwrocie w kierunku Azji i Pacyfiku (pivot to Asia).

