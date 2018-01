125 milionów dolarów to jedna trzecia rocznych funduszy przekazywanych przez USA na rzecz Agendy Narodów Zjednoczonych dla Pomocy Uchodźcom Palestyńskim na Bliskim Wschodzie (United Nations Relief and Works Agency for Palestine Refugees in the Near East; UNRWA); środki te powinny zostać przekazane do 1 stycznia. Pomoc została "zamrożona" aż do czasu gdy administracja prezydenta Trumpa zakończy przegląd amerykańskiej pomocy dla Palestyny - poinformował Reuters.

Agenda Narodów Zjednoczonych dla Pomocy Uchodźcom Palestyńskim na Bliskim Wschodzie została powołana w 1949 r. przez Zgromadzenie Ogólne ONZ w celu zapewnienia edukacji, opieki zdrowotnej i społecznej dla uchodźców palestyńskich przebywających na terytorium Libanu, Jordanii, Syrii i Autonomii Palestyńskiej.

Stany Zjednoczone są największym płatnikiem wśród krajów wspomagających finansowo agencję UNRWA.

Wcześniej, we wtorek Ambasador USA przy ONZ Nikki Haley poinformowała, że możliwe jest czasowe zawieszenie tej pomocy.

"Płacimy co rok setki milionów USD, a w zamian - żadnej wdzięczności, żadnego szacunku" - napisał we wtorek na Twitterze prezydent Donald Trump, oskarżając stronę palestyńską o sabotowanie negocjacji w sprawie trwałego traktatu pokojowego z Izraelem, mimo że "odsunęliśmy na bok najcięższą kwestię w rokowaniach: sprawę Jerozolimy" - jak dodał.

Amerykański prezydent nie po raz pierwszy powiązał kwestię gotowości Palestyńczyków do rozmów z Izraelem z dalszą pomocą finansową USA, niezależnie od uznania przez USA Jerozolimy za wyłącznie izraelską stolicę.

>>> Czytaj też: Ekonomiści: deficyt budżetu w 2017 r. wyniesie poniżej 30 mld zł