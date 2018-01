Najwięcej, 5 zezwoleń zostało wydanych w podstrefie Suwałki, 4 w podstrefie Ełk, po 2 zezwolenia w Gołdapi i Białymstoku oraz po jednym zezwoleniu w Łomży i Czyżewie.

Jak poinformowano PAP w SSSE, w 2017 roku inwestorzy zadeklarowali utworzenie przynajmniej 272 nowych miejsc pracy i utrzymanie dotychczasowych 1600 miejsc pracy. Większość zezwoleń zarząd strefy wydał przedsiębiorcom, którzy wcześniej inwestowali już w SSSE.

Spółka Padma 3.0 zadeklarowała największą inwestycję w ubiegłym roku - 55 mln zł. To jej czwarta inwestycja w Suwałkach. Dotąd nakłady spółki pochłonęły 110 mln zł.

Największą inwestycją realizowaną w strefie jest budowa trzech zakładów przez spółkę TANNE zależną od Forte. Za 700 mln zł do 2020 roku powstanie nowa hala magazynowa, zakład produkcji płyt wiórowych i fabryka mebli wraz z infrastrukturą logistyczną.

Jak powiedziała PAP Monika Orzechowska z SSSE, lata 2016 i 2017 to okresy bardzo dobre dla strefy. "Mijający rok to przede wszystkim przekroczenie progu 3 miliardów złotych poniesionych nakładów inwestycyjnych, co realnie i pozytywnie wpływa na sytuację gospodarczą regionu północno – wschodniego" - dodała.

Zarząd strefy ocenił, że jednym z najważniejszych wydarzeń minionego roku było dwukrotne rozszerzenie obszaru SSSE. W maju utworzona została dziewiętnasta podstrefa w Augustowie, zaś w listopadzie o 14,5 ha powiększona została podstrefa Suwałki.

W całej strefie działa obecnie ponad 100 firm, które zatrudniają ok. 10 tys. osób. Zainwestowały ponad 3 mld zł.

Suwalska SSE obejmuje obecnie 663 ha terenów położonych w miastach: Augustów, Białystok, Bielsk Podlaski, Ełk, Grajewo, Hajnówka, Łomża, Olecko (Warmińsko-mazurskie), Ostrów Mazowiecka (Mazowieckie), Sejny i Suwałki oraz w gminach: Czyżew, Gołdap (Warmińsko-mazurskie), Małkinia Górna (Mazowieckie), Narewka, Nowogród, Siemiatycze, Suwałki, Szczuczyn i Zabłudów.

