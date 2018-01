Powstały w niedzielę centroprawicowy blok, na razie pod nieformalnym przywództwem Berlusconiego, zmierzy się w wyborach z uważanym za populistyczny ruchem komika Beppe Grillo oraz centrolewicową, obecnie rządzącą Partią Demokratyczną. Według niektórych prognoz koalicja centroprawicy może zdobyć najwięcej głosów. Są też sondaże wskazujące, że pierwsze miejsce zdobędzie Ruch Pięciu Gwiazd ale nie stworzy samodzielnie rządu.

W wywiadzie dla poniedziałkowego wydania dziennika „Il Foglio” 81-letni były trzykrotny włoski premier mówił o Ruchu Pięciu Gwiazd: „Ich udawana demokracja bezpośrednia maskuje, jak wszyscy wiedzą, rzeczywistą władzę sprawowaną przez kilka osób”.

“To jest ten sam demokratyczny centralizm dawnych partii komunistycznych, zarządzany przez bardzo wąskie Politbiuro, założone przez starego komika”- stwierdził Berlusconi.

Działaczom ruchu Grillo, który jest w parlamencie od 5 lat, lider partii Forza Italia zarzucił brak doświadczenia i znajomości mechanizmów rządzenia.

„Większość z nich nigdy nie pracowała, nie zarządzała nawet wspólnotą mieszkaniową”- dodał. Berlusconi zauważył, że „rezultaty w miastach, gdzie rządzą, widać”. W ten sposób odniósł się do krytyki pod adresem władz Rzymu i Turynu, którym zarzuca się złe administrowanie.

“To, że Włochy mogłyby wpaść w ich ręce stanowi absolutne niebezpieczeństwo i to jest realne, bezpośrednie zagrożenie. Jeśli niektóre osobistości kultury, gospodarki, biznesu nie zdadzą sobie z tego sprawy i myślą, by użyć polityków ruchu Grillo by odnieść jakieś korzyści, ryzykują tym, że staną się częścią tych, których Lenin nazywał „pożytecznymi idiotami+”- oświadczył były premier.

Jego zdaniem jeśli Ruch Pięciu Gwiazd wygra, „zmasakruje podatkami klasę średnią”.

Berlusconi zapewnił, że jego ugrupowanie, które będzie stanowić główną siłę polityczną przedwyborczej koalicji, zagwarantuje, że nie będzie w niej miejsca na „demagogiczne pokusy”.

Przypomniał, że należąca do tego bloku Liga Północna jako koalicjant jego ugrupowania współrządziła wraz z nim Włochami przez 10 lat.

Silvio Berlusconi podkreślił zarazem, że Forza Italia jest “mocno zakorzeniona w wartościach Europejskiej Partii Ludowej".

