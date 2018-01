Wskaźnik nastrojów inwestorów Sentix w strefie euro wzrósł do 32,9 pkt w I



Warszawa, 08.01.2018 (ISBnews) - Indeks nastrojów inwestorów Sentix dla strefy euro wzrósł do 32,9 pkt m/m w grudniu br. z 31,1 pkt przed miesiącem, podał niemiecki instytut badawczy Sentix.

Wskaźnik oceny bieżącej sytuacji wzrósł do 48 pkt z 46,5 pkt. Wskaźnik oczekiwań zwiększył się do 18,8 pkt z 16,8 pkt przed miesiącem.

Wskaźnik powstaje na podstawie ankiet wypełnianych przez 929 inwestorów.

(ISBnews)