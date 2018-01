Ford adds diesel engine to F-150 for the first time.

Jak wskazano, silniki wysokoprężne montowano dotąd w tzw. ciężkich ciężarówkach F-250 czy F-350, jednak w lekkich pick-upach typu F-150 wersja diesla nie była oferowana.

Według AP, decydując się na takie rozwiązanie Ford ma nadzieję na przejęcie części klientów swych konkurentów, takich jak Nissan czy Ram.

Półciężarówki F-150 to najpopularniejsze pojazdy sprzedawane w Stanach Zjednoczonych.

Ford zapowiada, że F-150 w wersji dieslowskiej będzie palił na autostradzie niecałe 8 litrów na 100 km. Ford będzie montował w nich silnik V6 o pojemności 3 litrów ze skrzynią biegów o 10 przełożeniach.

Koncern podkreśla, że głównymi odbiorcami nowych diesli będą klienci, którzy wykorzystują auta do holowania i przewożenia dużych ładunków, poszukują zatem aut ekonomicznych.

Według AP odbiorcy w Stanach Zjednoczonych będą mogli składać pierwsze zamówienia na F-150 z silnikiem diesla jeszcze w styczniu; auta mają trafić do sprzedaży wiosną. (AP)

autor: Magdalena Jarco