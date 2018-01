DM BZ WBK rekomenduje 'kupuj' British Automotive Holding; wycena 12 zł



Warszawa, 05.01.2018 (ISBnews) - Analitycy Domu Maklerskiego BZ WBK rekomendują "kupuj" dla akcji British Automotive Holding (BAH) i wyceniają jedną akcję na 12 zł, wynika z raportu datowanego na 21 grudnia.

Rekomendacja została sporządzona przy cenie akcji 10 zł. We piątek ok. godziny 16:35 kurs wynosił 11,1 zł.

"Wydajemy rekomendację 'kupuj' dla BAH, ponieważ uważamy, że w latach 2017-2019P będzie notowana z atrakcyjnym jednocyfrowym wskaźnikiem P/E i spodziewamy się, że może zmniejszyć dyskonto (dwucyfrowe) względem zagranicznych spółek porównywalnych. Doceniamy również jej politykę dywidendową oferującą stopę dywidendy w wysokości ok. 7,2-8,6% w latach 2018-2020P" - czytamy w raporcie.

Analitycy prognozują, że zysk netto spółki wyniesie 50 mln zł w 2017 r. przy przychodach w wysokości 740 mln zł.

(ISBnews)