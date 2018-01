W sobotę we Wrocławiu trzech pijanych mężczyzn zaczepiło na przystanku komunikacji miejskiej obywatela Indii. W jego obronie stanął mieszkaniec Wrocławia. Agresorzy zostali szybko zatrzymani przez policję. Obcokrajowiec nie doznał żadnych obrażeń.

W poniedziałek do sprawy odniósł się minister Mariusz Błaszczak pytany przez dziennikarzy m.in. o wzrost liczby przestępstw z nienawiści.

"Bez względu na to kto, jaki ma kolor skóry - jeżeli jest atakowany, to policja jest od tego, żeby zapewnić bezpieczeństwo, żeby ustalić sprawcę. Wymiar sprawiedliwości jest od tego, żeby ukarać tych, którzy dopuścili się napaści. W przypadku sprawy z Wrocławia policja zatrzymała sprawców. Liczę na surowy wyrok ze strony wymiaru sprawiedliwości" - zaznaczył Błaszczak.

Minister, pytany przez dziennikarzy o rozbieżności pomiędzy raportem Prokuratury Krajowej, mówiącym o tym, że liczba przestępstw na tle narodowościowym się zwiększa, a podawanymi przez niego informacjami, powiedział, że to nie są jego liczby, lecz policyjne statystyki. Podkreślił, że według policyjnych danych, liczba przestępstw z nienawiści w Polsce spada. Zwiększa się także wykrywalność tego typu przestępstw. Zaznaczył również, że przestępstwa z nienawiści "w stosunku do wszystkich przestępstw to niespełna promil, a więc niezwykle mało".

"Wbrew temu, co chcieliby stworzyć politycy o poglądach lewicowych - żeby nie powiedzieć: lewackich - i liberalne media, Polska różni się od Niemiec, od Francji. Tam tego rodzaju ataki są na porządku dziennym" - powiedział Błaszczak.

Komendant Główny Policji Jarosław Szymczyk podkreślił, że dla funkcjonariusza polskiej policji kolor skóry, wyznanie czy kwestie światopoglądowe nie mają żadnego znaczenia. Zaznaczy także, że z policyjnych statystyk wynika, że w 2017 stwierdzono 726 przestępstw z nienawiści, co jest najniższą liczbą w ciągu czterech ostatnich lat.

Dodał, że policyjny system statystyczny jest "bardzo profesjonalny".

"Efektywność pracy polskich policjantów uległa znacznej poprawie, bo zwiększyła się wykrywalność w stosunku do roku ubiegłego o 5 proc. w obszarze tych przestępstw" - powiedział Szymczyk.

Podkreślił, że reakcja policji we Wrocławiu była bardzo szybka i policja będzie robić wszystko, aby stanęli oni przed wymiarem sprawiedliwości.(PAP)

autor: Marcin Chomiuk