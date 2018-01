Jak podaje Richard Weiss w serwisie Bloomberg, firma Ryanair Holdings Plc umocniła swoją dominację na europejskim rynku tanich linii lotniczych w 2017 roku. Ryanair przewiózł więcej klientów niż którykolwiek z rywali, mimo odwołanych lotów i rezygnujących z pracy pilotów. 12 milionów pasażerów to i tak najgorszy wynik Ryanaira w ciągu ostatnich trzech lat.

Na drugim miejscu w rankingu pojawił się EasyJet Plc z 7,2 milionem pasażerów więcej niż w 2016 r.

Tanie linie lotnicze przejmują europejski rynek – sześć firm, które uplasowały się na czele rankingu, przewiozły łącznie 44 miliony pasażerów. Ryanair przewiózł prawie 30 proc. tej sumy, pomimo kryzysowej sytuacji, gdy piloci brali urlopy. Doprowadziło to do odwołania tysięcy lotów i zmusiło firmę do zaakceptowania związku zawodowego. 10-procentowy wzrost liczby pasażerów to najsłabsze tempo wzrostu Ryanaira od 2014 roku.

Wizz Air Holdings Plc z siedzibą w Budapeszcie, największy przewoźnik tanich linii w Europie Wschodniej, odnotował najszybszy wzrost liczby pasażerów w 2017 r.: o 24 proc., podczas gdy Norwegian Air Shuttle ASA odnotował 13-procentowy wzrost, biorąc pod uwagę również loty dalekobieżne.

Zarówno Wizz Air, jak i Norwegian to firmy o połowę mniejsze od brytyjskiego przewoźnika EasyJet. Brytyjska firma planuje 201 milionów klientów w 2018 roku, podczas gdy Ryanair spodziewa się przyciągnąć 138 milionów – o 4 miliony mniej, niż przewidywał przed kryzysem pilotów. Wizz Air ma zamiar również przejąć loty w Niemczech.

Sieciowe linie lotnicze Air France-KLM Group, IAG SA i Deutsche Lufthansa AG wprowadziły własne, tańsze linie, by konkurować na krótkich trasach i radzić sobie z rywalami na trasach międzykontynentalnych.

W zeszłym roku przewoźnik Vueling w IAG przewiózł 29,6 miliona pasażerów, co stanowi wzrost o 6,5 proc. Eurowings Lufthansy wyprzedził zarówno Vueling, jak i Wizz Air, przewożąc 13 milionów klientów (głównie dzięki włączeniu Brussels Airlines i przeniesieniu tras).

