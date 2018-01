Mucha pytany w radiowej Trójce, czy dojdzie do rekonstrukcji Kancelarii Prezydenta, odparł: "To jest tak, że każdego dnia podlegamy ocenie dokonywanej przez prezydenta - powołuje i odwołuje on swoich ministrów. Według mojej wiedzy tego rodzaju zmiany w Kancelarii Prezydenta - w najbliższych dniach - według mojej wczorajszej, wieczornej rozmowy z prezydentem, nie są planowane".

Dopytywany, czy Szczerski pozostanie na swoim stanowisku, powiedział: "Myślę, że można to już oficjalnie potwierdzić, że jeżeli chodzi o ministra Krzysztofa Szczerskiego, nie będzie tutaj dokonywana zmiana" - poinformował Mucha.

W mediach pojawiały się informacje dotyczące ewentualnej zmiany na stanowisku szefa MSZ - w tym kontekście padło nazwisko szefa gabinetu prezydenta Krzysztofa Szczerskiego. W drugiej połowie grudnia Szczerski, odnosząc się do doniesień o tym, iż miałby objąć funkcję szefa MSZ w rządzie Morawieckiego, przyznał, że "ta propozycja jest na stole".

Mucha, na pytanie, czy to Szczerski "stracił zainteresowanie" pełnieniem nowej funkcji, czy "przestał być interesujący" dla premiera Morawieckiego i prezesa PiS Jarosława Kaczyńskiego, odpowiedział: "Uważam, że wypowiedzi dotyczące przyczyn, czy okoliczności, dotyczące określonych osób, to jest domena premiera Morawieckiego".

We wtorek o godz. 12 - jak poinformowała prezydencka kancelaria - prezydent Andrzej Duda na wniosek premiera Mateusza Morawieckiego dokona zmian w składzie Rady Ministrów. Rzeczniczka rządu Joanna Kopcińska zapowiadała wcześniej, że we wtorek "ostatecznie kończy się proces rekonstrukcji".

