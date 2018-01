Źródło: PAP

Zadłużone jest 40,5 proc. populacji, a ok. 14 proc. gospodarstw domowych ma kredyt mieszkaniowy. Przeciętna wartość zadłużenia to ok. 10 tys., a kredyt mieszkaniowego to 114,8 tys. zł” - poinformował Piotr Bańbuła z NBP.