PGE rozpocznie modernizację Elektrowni Wodnej Dębe w II poł. 2018 r.





Warszawa, 09.01.2018 (ISBnews) - PGE Energia Odnawialna - spółka zależna Polskiej Grupy Energetycznej (PGE) - planuje rozpoczęcie kompleksowej modernizacji Elektrowni Wodnej Dębe w II poł. 2018 r., podała spółka. Modernizacja potrwa do końca 2022 r., a po jej zakończeniu produkcja energii elektrycznej w elektrowni powinna wzrosnąć o 17%, do ok. 120 GWh/rok.



"Obejmować ona będzie wymianę wyposażenia technologicznego w tym hydrozespołów wraz z układami sterowania i automatyki, a także instalacji elektrycznej oraz odwodnienia" - czytamy w komunikacie.



W ramach prac scentralizowana i zautomatyzowana zostanie obsługa urządzeń elektrycznych i mechanicznych, poprawi się też efektywność energetyczna elektrowni. Modernizacja zakłada ponadto poprawę warunków ochrony środowiska. Zminimalizowane zostanie użycie ropopochodnych środków smarnych na rzecz materiałów biodegradowalnych.



"Realizacja inwestycji daje gwarancję bezawaryjnej pracy elektrowni przez kolejne minimum 40 lat, zapewniając najwyższą dyspozycyjność i niezawodność pracy, poprawę ergonomii obsługi oraz radykalne zmniejszenie zagrożenia pożarowego" - czytamy dalej.



Elektrownia Wodna Dębe pracuje od 1963 roku. Zbudowano ją przy stopniu wodnym, obejmującym 230-metrową zaporę na rzece Narew. Elektrownia połączona jest z Krajowym Systemem Elektroenergetycznym pięcioma liniami o napięciu 110 kV poprzez dwa transformatory blokowe o mocy 16 MVA każdy, a jej moc zainstalowana wynosi 20 MW osiągana przy spadzie 5,7 m i przełyku instalowanym turbin 428 m³/s.



Udział Grupy PGE w produkcji energii elektrycznej w Polsce wynosi ok. 40%, natomiast w rynku dystrybucji energii elektrycznej ok. 26%. Spółka jest notowana na GPW od 2009 r.



(ISBnews)