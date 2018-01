Na terenie budowy "wylano większość fundamentów i zakończono budowę płyt dennych dwóch największych basenów. Rozpoczęto przygotowania terenu pod uzbrojenie parkingów" - poinformowano we wtorkowym komunikacie.

"W ciągu ośmiu miesięcy 2017 roku udało się przygotować 70 proc. fundamentów" - czytamy w komunikacie. "Do kwietnia zamknięte zostaną prace związane z budową stropów do poziomu zero" - dodano.

"Wkrótce wyłoniony zostanie wykonawca konstrukcji stalowych, w celu zamknięcia budynku i wykonania prac wykończeniowych, które są zaplanowane na ten rok" - dodano.

Jak poinformowano, we Wręczy k. Mszczonowa jest też coraz więcej elementów atrakcji, z których niedługo korzystać będą mogli odwiedzający. "Na teren budowy dotarło pierwszych 55 tirów z elementami zjeżdżalni wodnych" - dodano w informacji prasowej.

"Dotychczas wykorzystano na budowie ponad 7 tys. m sześc. betonu, czyli tyle, ile pomieściłyby niemal trzy baseny olimpijskie" - poinformowano. Dodano, że zużyto ponad milion kg stali, co stanowi masę 650 samochodów osobowych.

Suntago będzie pierwszym etapem kompleksu rozrywkowego Park of Poland. Powierzchnia całej inwestycji wyniesie 400 hektarów, z czego park wodny zajmie 20 hektarów. Obok powstanie 100-hektarowe jezioro.

W obiekcie zaplanowano 30 zjeżdżalni o łącznej długości 3,2 km, łaźnie termalne, baseny mineralne, kompleks spa oraz ponad dziesięć różnego rodzaju saun. Goście będą mieli do dyspozycji również gabinety masażu i solaria. Wszystkie atrakcje pogrupowane zostaną w trzech strefach: Relax (baseny, 700 drzew), Saunaria (strefa fitnes) oraz Jamango (wodna dżungla ze zjeżdżalniami).

Inwestor, firma Global City Holdings, znany jest w Polsce m.in. z sieci kin Ciemna City. Projekt powstanie we współpracy z niemiecką Grupą Wund, która prowadzi pięć podobnych projektów. "Jeden z tych projektów, w Monachium, rocznie generuje 100 mln euro" - powiedział Greidinger.

Jak przekazał inwestor, Suntago Wodny Świat będzie największym parkiem wodnym w Polsce i Europie Środkowo-Wschodniej, a także największym zadaszonym parkiem wodnym w Europie. Czynny codziennie, będzie mógł przyjąć do 15 tys. osób dziennie. Inwestorzy spodziewają się miliona gości rocznie.

Park wodny powstanie na 20-hektarowej działce w Mszczonowie, między autostradą A2 a drogą ekspresową S8, w odległości 40 km od Warszawy i 70 km od Łodzi. W Suntago zaplanowano 2,5 tys. bezpłatnych miejsc parkingowych i ponad 8 tys. szafek dla gości. Całkowita powierzchnia parku wodnego wyniesie 67 tys. m kw.

Mooky Greidinger z firmy Global City Holdings zapowiadał w trakcie uruchomienia budowy, że Suntago Wodny Świat ma zostać otwarty "przed końcem 2018 roku". Koszt inwestycji to 150 mln euro. Projekt jest finansowany ze środków własnych inwestora oraz kredytów bankowych.

Po ukończeniu Suntago inwestor, w ramach Park of Poland, planuje wybudować jeszcze m.in. parki tematyczne, hotele, centrum konferencyjne i handlowe, biurowce oraz apartamentowce.

Burmistrz Mszczonowa Józef Kurek mówił, że spełniło się jego marzenie. "Od lat szukaliśmy inwestora. Śmiałków było wielu, ale tylko Global City Holdings przebiło szklany sufit i doprowadziło projekt do realizacji" - przyznawał.

Global City Holdings (dawniej Cinema City International) działa w branży rozrywki i nieruchomości w Europie oraz w Izraelu.