Wzrost PKB za ubiegły rok ekonomiści waszyngtońskiej instytucji szacują na 4,5 proc. Prognozowany na ten rok poziom 4 proc. oznacza zachowanie wysokiej dynamiki wzrostu.

– To głównie zasługa silniejszej, niż oczekiwano, aktywności gospodarczej w strefie euro, co wspiera polski eksport. Do tego spadek stopy bezrobocia w Polsce do historycznie niskiego poziomu i solidny wzrost płac sprzyjają konsumpcji – mówi DGP Franziska Ohnsorge, menedżer w Banku Światowym, która jest współautorką opublikowanego wczoraj raportu z prognozami Global Economic Prospects.

Wyraźniejsze spowolnienie przyjdzie w 2019 r., gdy dynamika wzrostu spowolni do 3,5 proc. Rok później będzie jeszcze niższa – zaledwie 3,1 proc.

