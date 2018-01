Grupa PZU będzie współpracować strategicznie z PLL LOT oraz Allegro.pl



Warszawa, 10.01.2018 (ISBnews) - Grupa PZU nawiązała współpracę w zakresie partnerstwa strategicznego z PLL LOT i Allegro.pl, poinformował ubezpieczyciel. Działania te wpisują się w nową strategię Grupy PZU do roku 2020, która została ogłoszona przez zarząd spółki, dodano.

"Współpraca strategiczna PZU z PLL LOT opiera się na dwóch filarach. Pierwszym z nich jest zapewnienie przez PZU pełnego spektrum ubezpieczeń i usług dostosowanych do potrzeb i oczekiwań klientów PLL LOT w podróży. Będą to ubezpieczenia podróżne oraz inne usługi assistance i concierge w kanałach dystrybucji biletów lotniczych PLL LOT. Ubezpieczenia podróżne będą wzbogacone o elementy związane z usługami medycznymi. Drugim obszarem partnerstwa strategicznego PZU z PLL LOT będzie szeroko rozumiana współpraca korporacyjna" - czytamy w komunikacie.

PZU wchodzi także w partnerstwo strategiczne z Allegro, które będzie opierało się na kilku elementach, których najważniejszym jest sprzedaż i dystrybucja innowacyjnych, w pełni zdigitalizowanych, produktów ubezpieczeniowych dostosowanych do specyfiki potrzeb kupujących oraz sprzedawców w serwisie allegro.pl, dodano.

"Kolejnymi obszarami współpracy będą sprawy związane z obsługą i likwidacją szkód" - czytamy dalej.

Aktualizacja i operacjonalizacja Strategii Grupy PZU na lata 2017-2020 zakłada, że Grupa połączy wszystkie aspekty działalności w jedną, pełną ofertę zbudowaną wokół potrzeb klienta oraz stopniowo zmieni model funkcjonowania firmy z modelu ubezpieczyciela (wycena i transfer ryzyka) na model firmy usługowej, specjalizującej się w wykorzystaniu danych (doradztwo i usługi w zakresie zarządzania ryzykiem i dbałość o przyszłość klientów), podało PZU we wtorek.

Grupa kapitałowa Powszechnego Zakładu Ubezpieczeń SA (Grupa PZU) jest jedną z największych instytucji finansowych w Polsce, a także Europie Środkowo-Wschodniej. Oprócz działalności ubezpieczeniowej Grupa PZU prowadzi także działalność w zakresie zarządzania otwartym funduszem emerytalnym, funduszami inwestycyjnymi i programami oszczędnościowymi.

(ISBnews)