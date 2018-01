O sprawie pisze "Rzeczpospolita".

W dzienniku czytamy, że "dobre dane o kondycji polskich eksporterów żywności dochodziły od dawna, ale informacje Eurostatu pokazują to czarno na białym. Z jego wstępnych danych wynika, że w ciągu pierwszych dziewięciu miesięcy 2017 r. Polska sprzedała za granicę żywność o wartości ok. 20 mld euro, czyli aż o 13 proc. więcej niż rok wcześniej". Według gazety daje to podstawy do optymizmu i podniesienia szacunków za cały rok.

"W zależności od sprzedaży w czwartym kwartale wartość eksportu żywności może osiągnąć od 26,7 do 27,6 mld euro" - powiedział "Rzeczpospolitej" Grzegorz Rykaczewski, analityk rynków rolnych banku BZ WBK. Dodał, że w bieżącym roku możemy zanotować kolejny rekord, nawet jeśli dynamika wzrostu zwolni.

Analityk wyliczył, że najważniejszymi produktami sprzedawanymi za granicę w ciągu trzech kwartałów w 2017 r. było mięso, produkty tytoniowe oraz przetwory mleczarskie. Zauważył, że "ich łączny udział w eksporcie żywności ogółem przekroczył w tym okresie 31 proc.".

Dziennik podaje, że nie wszystkie jednak branże zwiększyły ilość wysyłanych za granicę towarów, np. branża mleczna zawdzięcza skok wartości eksportu wysokim cenom produktów mlecznych na świecie.

"Rz" zaznacza, że "cichym bohaterem mlecznego eksportu okazują się lody. Według analityków BGŻ BNP Paribas, w pierwszych trzech kwartałach 2017 r. wysłaliśmy za granicę aż 23 proc. więcej lodów niż w analogicznym okresie poprzedniego roku, czyli blisko 51 tys. ton, a ich wartość wzrosła o 21 proc., do 104 mln euro.

>>> Czytaj też: Ile jest warta przeciętna rodzina w Polsce i co o tym decyduje? NBP ocenił