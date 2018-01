Po objęciu przez Teresę Czerwińską funkcji ministra finansów na stanowisku wiceministra zajmującego się budżetem w naturalny sposób powstał wakat.

Teoretycznie nowa minister mogłaby łączyć obie funkcje, ale w praktyce byłoby to bardzo trudne. Dlatego bardziej prawdopodobne jest, że ktoś po niej przejmie sprawy budżetowe. Według naszych nieoficjalnych informacji z rządu rozważana jest kandydatura Sebastiana Skuzy, podsekretarza stanu w Ministerstwie Nauki i Szkolnictwa Wyższego. W ten sposób powtórzono by wariant z czerwca ubiegłego roku, kiedy to właśnie Teresa Czerwińska, ówczesna wiceminister nauki, objęła tekę wiceministra MF odpowiedzialnego za budżet po Hannie Majszczyk.

Skuza już pracował w MF na stanowisku zastępcy dyrektora Departamentu Rozwoju Rynku Finansowego. Zawodowo zajmuje się instytucjami finansowymi, od 2007 roku był związany z Bankiem Gospodarstwa Krajowego, gdzie był członkiem rady nadzorczej, a następnie dyrektorem zarządzającym i szefem Bura Zgodności.

Oficjalnie Ministerstwo Finansów na razie nie ma nic do powiedzenia w tej sprawie.

- Ten temat nie był jeszcze omawiany - mówi Łukasz Świerżewski, rzecznik resortu.

