"Przewidujemy, że do końca tego roku wykonawca przedstawi nam warianty przebudowy linii średnicowej. W przyszłym roku zamierzamy ogłosić przetarg na prace budowlane, tak żeby na początku 2020 r. wejść na plac budowy. Inwestycja ma zakończyć się do roku 2023 - powiedział Ireneusz Merchel, prezes PKP PLK.

Minister inwestycji i rozwoju Jerzy Kwieciński podkreślił, że "jest to jedno z najważniejszych przedsięwzięć na polskiej kolei, gdyż dotyczy warszawskiego węzła kolejowego". "Wartość przebudowy linii średnicowej w Warszawie to ok. 1 mld zł, z czego ok. 3\4 zostanie sfinansowanych z funduszy unijnych. Będziemy mocno pilnować terminów realizacji tej inwestycji" - powiedział Kwieciński.

Merchel dodał, że "dzięki realizacji tej inwestycji poprawi się przepustowość linii średnicowej podmiejskiej z 14 do ponad 24 pociągów na godzinę, a przepustowość na linii dalekobieżnej będzie jeszcze większa".

