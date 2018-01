"PZU GO to aplikacja telematyczna na smartfona połączona z niewielkim urządzeniem typu beacon przyklejanym na szybie samochodu. Zestaw czujników pozwoli na wykrycie sytuacji awaryjnej i wysłanie sygnału do centrum alarmowego PZU, które skontaktuje się z kierowcą w celu zapewnienia niezbędnego wsparcia" - czytamy w komunikacie.

W przypadku braku możliwości kontaktu, na miejsce wypadku wysłane zostaną służby ratunkowe, dodano.

"Dodatkowo, w ramach programów partnerskich, PZU GO zapewni pakiet benefitów dla kierowców z polisą PZU, a w przyszłości również tańsze polisy komunikacyjne dla najlepszych z nich" - czytamy dalej.

Beacon jest samowystarczalny i działa przez trzy lata, dodano.

