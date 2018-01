Zarząd PZU przedstawił we wtorek w Hali EXPO XXI w Warszawie zaktualizowaną strategię Grupy PZU do roku 2020. Zaprezentowano kierunki, które mają doprowadzić do jej realizacji. Dokument "Aktualizacja i operacjonalizacja strategii Grupy PZU na lata 2017–2020" został przyjęty we wtorek przez radę nadzorczą.

Jak mówił prezes ubezpieczeniowego giganta, w strategii postawiono na nowe technologie i sztuczną inteligencję w dotarciu do klienta. Mają w tym celu pomóc m.in. nowe aplikacje, program lojalnościowy, czy nowa strona internetowa.

"Grupa PZU jest dzisiaj największą grupą finansową w Europie Środkowo-Wschodniej. Zarządza blisko 300 mld zł aktywów oraz cieszy się zaufaniem ponad 22 milionów klientów w pięciu krajach. Biorąc pod uwagę skalę naszej działalności oraz dynamiczny rozwój otoczenia biznesowego w obszarze technologii, strategia +Nowe PZU+ w innowacyjny sposób definiuje misję całej Grupy i jest wspólnym mianownikiem zarówno dla obecnych działań, jak i przyszłych inicjatyw" - powiedział Surówka.

Jak mówił, "Nowe PZU" to więcej niż ubezpieczenia. "Nasze spółki są aktywne nie tylko w ubezpieczeniach na życie, majątkowych i zdrowotnych, ale także w obszarze produktów inwestycyjnych, emerytalnych, ochrony zdrowia i bankowości" - wskazywał prezes.

"W tym duchu określamy nową misję Grupy PZU: pomagamy klientom dbać o ich przyszłość. Będziemy obecni, gdy będą decydować o tym, jak dbać o zdrowie i bezpieczeństwo finansowe, a także w momencie, kiedy odczuwalne będą skutki tych decyzji" - podkreślił.

Jak argumentował, zdefiniowanie PZU jako spółki usługowej, która pomaga klientom wziąć sprawy w swoje ręce, wymaga znaczących inwestycji w rozwój całej Grupy.

"Dużo miejsca poświęcamy w tej strategii inicjatywom, które wzbogacą naszą wiedzę o kliencie i pomogą nam do niego jeszcze szybciej dotrzeć. Szczególny nacisk kładziemy na analizę posiadanych przez nas informacji. Poświęcamy wiele uwagi obszarowi sztucznej inteligencji i pracy na największej w Polsce bazie danych o klientach, którą dysponuje Grupa PZU. Stopniowo zmienimy model funkcjonowania firmy z modelu ubezpieczyciela, jak wycena i transfer ryzyka, na model firmy usługowej, specjalizującej się w wykorzystaniu danych, czyli doradztwo i usługi w zakresie zarządzania ryzykiem i dbałość o przyszłość klientów, zarówno indywidualnych, jak i biznesowych" - tłumaczył.

Jak mówił, ważną kwestią jest także zacieśnienie współpracy z bankami Alior i Pekao SA, dzięki czemu Grupa będzie mogła tworzyć kompleksowe rozwiązania finansowe odpowiadające na potrzeby klientów indywidualnych oraz małych i średnich firm.

"Chcemy, by inwestorzy cenili nas za dyscyplinę i przewidywalność w dzieleniu się zyskami, ale także dostrzegli element wzrostowy, który płynie ze wszystkich tu wymienionych inicjatyw" - powiedział. I jak dodał, "PZU pozostanie jedną z najbardziej stabilnych i rentownych grup finansowych na świecie".

"Stabilność, zdefiniowana jako zachowanie wskaźnika wypłacalności Solvency II zawsze powyżej 200 proc., rentowność, określona powyżej 22 proc., obietnica podzielenia się zyskiem, który nie jest niezbędny, aby sfinansować nasz dynamiczny wzrost - to wszystko wartości, które chcemy zachować" - zaznaczył Surówka.

Wiceprezes PZU Tomasz Kulik wskazał, że wszystkie inwestycje Grupy będą realizowane przy założeniu "bardzo wysokiego bezpieczeństwa kapitałowego".

"Nie zmieniamy nic, jeśli chodzi o nasze założenia związane z polityką kapitałową. Chcemy pozostać na poziomie wypłacalności przynajmniej 200 proc. Jeśli chodzi o politykę dywidendową, (...) ta strategia będzie realizowana przy dzisiejszym poziomie, dzisiejszych założeniach polityki dywidendowej. Chcemy wypłacać i dzielić się wypracowanym zyskiem przeznaczając na dywidendę do 80 proc. wypracowanego, skonsolidowanego zysku" - powiedział Kulik.

Małgorzata Sadurska z zarządu PZU poinformowała, że spółka podpisała porozumienie o partnerstwie z PLL LOT."Oferta PZU będzie dostępna dla pasażerów LOT-u na całym świecie.

Ponadto PZU podpisało umowę z firmą allegro. "Ubezpieczenia będą realizowane w momencie robienia zakupu przez klienta na portalu allegro. pl. Dla klientów tego serwisu będziemy tworzyć specjalną ofertę" - wyjaśniła Sadurska.

Grupa PZU zakłada, że do 2020 r. aktywa filaru bankowego Grupy wzrosną do co najmniej 300 mld zł. Ponadto firma chce pozyskać miliard złotych składki ubezpieczeniowej ze współpracy z bankami i milion nowych klientów dla banków.

PZU zakładała osiągnięcie do 2020 roku poziomu 65 mld zł aktywów klientów zewnętrznych. Udział Grupy PZU w polskim rynku ubezpieczeń majątkowych ma do 2020 r. wynieść 38 proc. Ubezpieczyciel liczy na utrzymanie liczby klientów PZU Życie na poziomie 11 mln.