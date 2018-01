Masterlease wprowadzi MasterBenefit dla pracowników korporacji



Warszawa, 10.01.2018 (ISBnews) - W portfolio Masterlease w najbliższym czasie ma się znaleźć produkt MasterBenefit, poinformowała spółka. Umożliwi on pracownikom korporacji dostęp do bardziej komfortowego i konkurencyjnego pod względem cenowym, sposobu użytkowania prywatnego samochodu, dodano.

"W przeciwieństwie do innych benefitów pracowniczych, skupionych wokół aktywności fizycznej czy opieki medycznej, stworzyliśmy produkt, który po prostu ułatwia pracownikom dostęp do użytkowania nowego samochodu. Chcemy, aby była to odpowiedź na potrzeby pracowników planujących zakup wymarzonego auta, którzy coraz częściej zwracają się do swojego pracodawcy z prośbą o skorzystanie z jego wynegocjowanych, z dystrybutorami samochodów, warunków zakupowych" - powiedział prezes Jakub Kizielewicz, cytowany w komunikacie.

W IV kwartale 2017 Grupa Masterlease uruchomiła na platformie Master1.pl pierwszą i jedyną na polskim rynku możliwość średnioterminowego wynajmowania samochodów online, dodano.

"W najbliższych dniach rozpoczniemy negocjacje z importerami aut warunków dostaw 3 tys. samochodów w tym roku na potrzeby naszych nowych produktów. Jak sądzę, będzie to największy kontrakt na dostawy samochodów w Polsce w tym roku" - dodał Kizielewicz

Grupa Masterlease jest niezależnym podmiotem świadczącym w Polsce usługi leasingowe i usługi zarządzania flotą, tj. car fleet management. Jednostką dominująca grupy jest notowana na GPW od 2014 r. Prime Car Management (PCM).

(ISBnews)