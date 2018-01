Urząd Marszałkowski poinformował w środę, że w 2017 roku z linii Pomorskiej Kolei Metropolitalnej (PKM) skorzystało 3 mln 73 tysiące pasażerów. Statystyka dotyczy wszystkich tras kolejowych obsługiwanych w ramach projektu Pomorskiej Kolei Metropolitalnej (Gdańsk Wrzeszcz - Port Lotniczy – Gdynia, Kartuzy – Gdańsk i Kościerzyna – Gdynia). W 2016 r. z PKM skorzystało ok. 2 mln pasażerów.

„Jest to najlepszy wynik od momentu uruchomienia linii PKM w 2015 roku” – podkreślił Ryszard Świlski, członek Zarządu Województwa Pomorskiego. Przyznał, że samorząd województwa „cieszy, że z każdym rokiem coraz więcej mieszkańców Trójmiasta i Pomorza przekonuje się do transportu kolejowego”. Uważa, że „jest to efektem konsekwentnie wprowadzanych przez samorząd zmian, odpowiadających potrzebom mieszkańców, dla których linia PKM powstała”. Największy przyrost liczby pasażerów notowany jest na trasie z Kartuz do Gdańska. Na początku grudnia ub. roku marszałek województwa, Mieczysław Struk podawał, że „w ciągu roku na trasie z Kartuz do Gdańska zanotowano 138-proc. wzrost liczby pasażerów”.

10 grudnia 2017 r. na trasie PKM uruchomione zostały dwa nowe przystanki, pierwsze w Gdyni, Gdynia Stadion i Gdynia Karwiny. Z ruchu wyłączona została natomiast dotychczasowa stacja Gdynia Wielki Kack. Wicemarszałek Ryszard Świlski zapowiedział, że w przygotowywanej korekcie rozkładu jazdy dla linii PKM, jaka wejdzie w życie w marcu 2018 r., pociągi na trasie Gdańsk Wrzeszcz-Gdynia „zostaną jeszcze lepiej dopasowane do godzin pracy w biurowcach przy Łużyckiej, aby jeszcze więcej osób mogło skorzystać z możliwości dojazdu do Gdyni”.

W ramach projektu PKM obsługiwane są cztery trasy: Gdańsk Wrzeszcz - Gdynia przez Gdańsk Lotnisko i Gdańska Osowa, Gdańsk Główny - Kartuzy, Gdynia - Kościerzyna przez Gdańsk Osowa, Gdynia - Kościerzyna przez Gdańsk Wrzeszcz i Gdańsk Lotnisko.

Pomorska Kolej Metropolitalna jest pierwszą w Polsce linią kolejową wybudowaną przez samorząd wojewódzki. Jest to największy projekt infrastrukturalny samorządu województwa pomorskiego realizowany w latach 2008-2017. Projekt o wartości 1,2 mld zł w znaczącym stopniu został zrealizowany dzięki funduszom z UE.

>>> Czytaj też: Będzie internet w Pendolino. Minister infrastruktury: Do końca tego roku