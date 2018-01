Rada Polityki Pieniężnej (RPP) utrzymała stopy procentowe bez zmian, co oznacza, że główna stopa referencyjna wynosi nadal 1,5%, podał bank centralny.



"Biorąc pod uwagę aktualne informacje, Rada ocenia, że w horyzoncie projekcji inflacja utrzyma się w pobliżu celu inflacyjnego. W efekcie obecny poziom stóp procentowych sprzyja utrzymaniu polskiej gospodarki na ścieżce zrównoważonego wzrostu oraz pozwala zachować równowagę makroekonomiczną" - czytamy w komunikacie.



"W ocenie Rady, w nadchodzących kwartałach utrzyma się korzystna koniunktura w polskiej gospodarce, choć dynamika PKB będzie prawdopodobnie niższa niż w II połowie 2017 r." - czytamy dalej.



Głównym czynnikiem wzrostu pozostaje popyt konsumpcyjny, wspierany przez wzrost zatrudnienia i płac, wypłaty świadczeń oraz bardzo dobre nastroje konsumentów, podkreślono w materiale.



Roczna dynamika cen konsumpcyjnych obniżyła się do 2% r/r w grudniu i kształtuje się, jak oceniono, na umiarkowanym poziomie.



"Jednocześnie, mimo szybszego niż w poprzednich kwartałach wzrostu płac w przedsiębiorstwach, niska pozostaje inflacja bazowa" - wskazano także w komunikacie.



Zgodnie z dzisiejszą decyzją, stopa lombardowa będzie nadal wynosić 2,5%, stopa depozytowa - 0,5%, a stopa redyskonta weksli - 1,75%.



Według analityków bankowych, do pierwszej zmiany poziomu stóp procentowych - podwyżki - może dojść najwcześniej w ostatnim kwartale 2018 r.



Po grudniowym posiedzeniu RPP jej przewodniczący i prezes Narodowego Banku Polskiego (NBP) Adam Glapiński ponownie zadeklarował, że nie widzi powodów uzasadniających podwyższanie stóp procentowych do końca 2018 r.

>>> Czytaj też: Nieoficjalnie: Sebastian Skuza rozważany na stanowisko wiceministra finansów