Komisja finansów poparła kilkadziesiąt poprawek PiS do projektu budżetu. Odrzuciła poprawki opozycji

Źródło: PAP

Sejmowa komisja finansów publicznych poparła w środę wszystkie poprawki PiS do budżetu na 2018 r. Przewidują one m.in. dofinansowanie niektórych jednostek OSP, czy przekazanie pieniędzy na oczyszczacze powietrza do publicznych żłobków w Łodzi.