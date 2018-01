Według informatorów PAP, dojdzie do dalszych zmian na stanowiskach wiceministrów spraw wewnętrznych i administracji; część współpracowników byłego już szefa MSWiA Mariusza Błaszczaka, który objął stanowisko ministra obrony, ma przejść do MON.

Według doniesień RMF FM, które także podało informację o Szefernakerze, w MSWiA ma on zajmować się administracją oraz kontaktami z samorządami.

Obecnie w MSWiA jest czterech wiceministrów: Jarosław Zieliński, Sebastian Chwałek, Tomasz Zdzikot oraz Renata Szczęch.

Wcześniej w środę Zieliński powiedział PAP, że będzie kontynuował swoją pracę oraz że zmiana na stanowisku szefa MSWiA nie powoduje automatycznej zmiany komendantów poszczególnych służb.

"Nic się w tej sprawie nie zmienia. Oczywiście komendanci zawsze podlegają ocenie, tak jak my wszyscy wykonując swoje zadania, ale zmiana na stanowisku ministra spraw wewnętrznych i administracji nie powoduje automatycznej zmiany czy sposobu podejścia do oceny komendantów poszczególnych służb" - powiedział Zieliński.

"Ponieważ ja pozostałem na swoim stanowisku i będę swoją pracę, misję na rzecz bezpieczeństwa kontynuował, to też gwarant podobnego podejścia, jeżeli chodzi o politykę kadrową i stabilizację, która jest bardzo potrzebna. Stabilizacja to bardzo ważna wartość, ale tam, gdzie są potrzebne zmiany, to trzeba ich dokonywać. To nie będzie wynikało na pewno w żadnej mierze ze zmiany na stanowisku ministra spraw wewnętrznych i administracji" - dodał wiceminister.

We wtorek prezydent Andrzej Duda na wniosek premiera Mateusza Morawieckiego powołał nowych członków Rady Ministrów. Mariusz Błaszczak, który dotychczas pełnił funkcję ministra spraw wewnętrznych i administracji, został powołany na ministra obrony narodowej; nowym szefem MSWiA został dotychczasowy wicemarszałek Sejmu Joachim Brudziński.(PAP)

