Większość, bo aż ponad 428 mln, zostanie przeznaczone na kontynuację inwestycji trwających od ubiegłego roku, na nowe zostanie wydane około 87 mln.

W tym roku najwięcej środków - około 137 mln - zostanie przekazane na program inwestycji o szczególnym znaczeniu dla sportu. Obejmują one rozbudowę obiektów niezbędnych do realizacji centralnego szkolenia sportowego, w tym także tych będących bazą Centralnych Ośrodków Sportu.

Systematycznie powiększana jest baza treningowa polskich związków sportowych, szczególnie tych, których zawodnicy przygotowują się do udziału w zimowych i letnich igrzyskach olimpijskich. W programie inwestycyjnym znajdą się także szkoły mistrzostwa sportowego, akademie wychowania fizycznego i Instytut Sportu, który realizuje zadania związane z walką z dopingiem.

Wśród tegorocznych planów inwestycyjnych są m.in. w OPO Zakopanem rozbudowa narciarskich tras biegowych, modernizacja urządzeń technologicznych na pływalni oraz przebudowa budynku administracyjno-socjalnego.

W OPO w Wałczu planowana jest budowa nowych szatni i magazynów przy zespole boisk piłkarskich oraz areny lekkoatletycznej dla konkurencji rzutowych.

Kontynuowane mają być inwestycje z 2017 roku, w tym m.in. przebudowa stadionu lekkoatletycznego w Lublinie, budowa hal sportowych w Gnieźnie, Krakowie przy Zespole Szkół Ogólnokształcących mistrzostwa sportowego oraz w Radomiu. Ten ostatni obiekt dla pięciu tysięcy osób ma być jednym z najnowocześniejszych w Polsce.

Remontowane będą także stadiony lekkoatletyczne w Tychach, Olsztynie, Szczecinku, Kołobrzegu i Raciborzu. W Stalowej Woli planowana jest natomiast budowa Podkarpackiego Centrum Piłki Nożnej.

Na program rozwoju infrastruktury lekkoatletycznej przeznaczone będzie 32,9 mln złotych, wnioski można składać od 2 do 30 kwietnia. Celem jest rozwój bazy, tak, aby w przyszłości na terenie każdej gminy działał jeden obiekt lekkoatletyczny, a na terenie powiatu przynajmniej jeden z certyfikatem.

Dofinansowanie realizacji takich zadań może wynieść maksymalnie do 50 procent wydatków kwalifikowanych, nie więcej jednak niż maksymalna kwota wyznaczona przez MSiT. W przypadku obiektu 200 m wynosi ona 500 tys. złotych, ale już dla 400 m - 1,2 mln (2 mln gdy powstanie obiekt certyfikowany).

W planach inwestycyjnych MSiT na 2018 rok pojawiły się dwa zupełnie nowe programy, których beneficjentami mają być szczególnie samorządy. Pierwszy dotyczy rozwoju małej infrastruktury sportowo-rekreacyjnej o charakterze wielopokoleniowym - Otwarta Strefa Aktywności (OSA). Na jego realizację przeznaczono 50 mln złotych, będzie można otrzymać dofinansowanie w wysokości 50 procent wydatków kwalifikowanych.

Opracowane zostały dwa warianty - podstawowy, który przewiduje powstanie siłowni plenerowej i specjalnej strefy relaksu, oraz drugi rozszerzony, w którym dodatkowo musi zostać zbudowany specjalny plac zabaw dla dzieci o charakterze sprawnościowym.

W zależności od wariantu, wysokość dofinansowania inwestycji od 50 do 70 procent może wynieść od 25 tysięcy złotych nawet do 70 tysięcy. Nabór wniosków będzie trwał od 15 stycznia do połowy lutego.

Druga nowość to program rozwoju lokalnej infrastruktury - Sportowa Polska. Przeznaczono na jego realizację 21 mln, wnioski będą przyjmowane od 1 do 31 marca. Jego celem jest wsparcie rozwoju, modernizacji lub budowy od podstaw bazy sportowej klubowej i obiektów przyszkolnych. W tym przypadku maksymalna wielkość dofinansowania może także wynieść 50 procent. W przypadku obiektu uszkodzonego lub zniszczonego na skutek klęsk żywiołowych - nawet 80 procent.(PAP)