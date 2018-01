Spółka Archicomu kupuje działkę we Wrocławiu za 18,55 mln zł pod 380 mieszkań



Warszawa, 10.01.2018 (ISBnews) - Spółka zależna Archicomu zawarła umowę przedwstępną dotyczącą zakupu nieruchomości gruntowej wraz z zabudowaniami, położonej we Wrocławiu- Swojczycach, o powierzchni ok. 2,6 ha, za cenę netto 18,55 mln zł, na której zamierza zrealizować inwestycję mieszkaniową wielorodzinną na ok. 380 mieszkań, podała spółka.

"10 stycznia 2018 r. jednostka zależna Emitenta - Archicom Marina Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością - 3 Spółka Komandytowa, zawarła z osobą prawną (spółką z ograniczoną odpowiedzialnością ) umowę przedwstępną sprzedaży dotyczącą zakupu prawa użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowej wraz z zabudowaniami, położonej we Wrocławiu- Swojczycach, o powierzchni ok. 2,6 ha, za cenę netto 18,55 mln zł. Na nieruchomości Archicom Marina Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością - 3 Spółka Komandytowa zamierza zrealizować inwestycję mieszkaniową wielorodzinną na ok. 380 mieszkań" - czytamy w komunikacie.

Zawarcie umowy przyrzeczonej poprzedzone zostanie m.in. uzyskaniem prawomocnej decyzji o podziale geodezyjnym działki. Zawarcie umowy przyrzeczonej planowane jest w terminie do dnia 31 października 2018 r., podano także.

Zakup nieruchomości finansowany jest ze środków z emisji akcji serii F, o której Archicom informował we wrześniu 2017 r., podkreślono w komunikacie.

Grupa Archicom realizuje zarówno duże osiedla, jak również bardziej kameralne budynki, obiekty postindustrialne czy inwestycje z sektora premium. Spółka jest notowana na GPW od 2016 r.

(ISBnews)