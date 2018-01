PZFD: Konieczne jest włączenie inwestorów prywatnych do realizacji Mieszkania plus

Źródło: PAP

Konieczne jest włączenie inwestorów prywatnych do realizacji Mieszkania plus - powiedział PAP dyrektor Polskiego Związku Firm Deweloperskich Konrad Płochocki. Dodał, że będzie to możliwe, gdy założenia programu zostaną dostosowane do rynku.