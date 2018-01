Polska spółka międzynarodowej grupy BMZ działa w Gliwicach od siedmiu lat. Specjalizuje się m.in. w produkcji zestawów akumulatorowych do rowerów elektrycznych, a także do elektronarzędzi budowlanych, narzędzi ogrodniczych, aparatów medycznych itp. Projektuje też i wytwarza inteligentne systemy podtrzymywania energii, bazujące na ogniwach litowo-jonowych oraz baterie do autobusów elektrycznych.

We wrześniu ub. roku spółka otworzyła w Gliwicach, na terenach Katowickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej, nową fabrykę o powierzchni przekraczającej 12,3 tys. m kw. Obiekt mieści hale produkcyjne, magazyny, laboratoria badawcze i biura, będące nową siedzibą firmy.

W nowym zakładzie - jak informowano jesienią - ma być prowadzona głównie masowa produkcja baterii do rowerów elektrycznych oraz elektronarzędzi ogrodniczych i budowlanych; w starszym rozwijane będą m.in. tzw. projekty małoseryjne oraz akumulatory dla rozwijającego się rynku autobusów elektrycznych.

W środę gliwicki magistrat przekazał w swoim biuletynie, że po ubiegłorocznym otwarciu nowego zakładu BMZ Poland planuje już wzniesienie kolejnej hali magazynowo-montażowej z budynkiem administracyjnym – co jeszcze zwiększy zatrudnienie w spółce.

„Teraz spółka planuje poszerzenie oferty o produkcję zestawów akumulatorowych dla przemysłu motoryzacyjnego. Wiąże się to z rozbudową – BMZ Poland wybuduje nową halę magazynowo-montażową i zatrudni kolejnych pracowników. Inwestycja zajmująca około 15 tys. m kw. powierzchni użytkowej rozpocznie się na przełomie lata i jesieni 2018 r., a finalizacja planowana jest na koniec 2019 r.” - przekazali gliwiccy samorządowcy.

W grudniu ub. roku firma ogłaszała, że poszukuje 150 pracowników do zwiększającej produkcję gliwickiej fabryki. Podczas wrześniowego uruchomienia nowego zakładu przedstawiciele BMZ deklarowali zwiększenie zatrudnienia w dwa lata z niespełna 700 do ponad 1000 osób.

BMZ Poland wchodzi w skład konsorcjum „Polski E-BUS”, powołanego z inicjatywy partnera – firmy Ursus Bus. Konsorcjum powstało w celu realizacji projektu budowy innowacyjnego autobusu elektrycznego.

Grupa BMZ zatrudnia ok. 2,3 tys. pracowników w Niemczech, Polsce, Francji, USA, Chinach i Japonii. Obroty grupy sięgają ok. 350 mln euro, z czego ok. 100 mln euro w Polsce (z perspektywą zwiększenia do 200 mln euro w 2018 r.). Grupa BMZ ma ok. 2 tys. klientów. Realizuje ponad 250 nowych projektów rocznie. Autobusy elektryczne oparte o systemy zasilania BMZ jeżdżą m.in. w Holandii, Czechach, Niemczech, Austrii, Francji oraz Wielkiej Brytanii.

>>> Czytaj też: Fintechowe zagłębie nad Wisłą? Oto czego nam brakuje, by stać się technologiczną potęgą