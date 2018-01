Emilewicz mówiła, że 5 lat to czas, by zobaczyć, czy działania antysmogowe podejmowane przez rząd, przyniosą wymierny efekt.

"My dołożymy wszystkich starań, aby rzeczywiście w horyzoncie 5 lat drastycznie poprawić jakość powietrza w tych miastach, które należą do najbrudniejszych miast w Europie" - zadeklarowała minister w programie "Gość Wiadomości".

Emilewicz przypomniała, że gdy była jeszcze wiceministrem w resorcie rozwoju, udało się stworzyć regulacje prawne dotyczące jakości kotłów.

Od 1 października ub.r. obowiązuje przygotowane przez ówczesne MR rozporządzenie dotyczące norm jakości dla kotłów, które ma wpłynąć na zmniejszenie emisji z palenisk domowych. Przewiduje ono, że kotły grzewcze, które zostały wyprodukowane do 1 października 2017 r., będzie można wprowadzać do obrotu i do użytkowania do końca czerwca 2018 r. Od lipca 2018 r. w Polsce nie będzie można produkować ani instalować pieców o niższej niż piąta klasa emisyjności. W kotłach nie będzie można też instalować rusztów awaryjnych, które najczęściej służą do spalania odpadów komunalnych.

Minister dodała, że pod koniec ub.r. minister Mateusz Morawiecki zdecydował o zasileniu dodatkowymi środkami funduszu termomodernizacji, który również ma służyć walce o lepsze powietrze.

Emilewicz wyjaśniła, że program ten ma być skierowany szczególnie do osób najbiedniejszych, których nie stać na docieplenie domu, bądź kupno dobrej jakości paliwa.

"Chcielibyśmy, żeby w najbliższych latach można było wesprzeć tych, którzy mieszkają w nieocieplonych domach, w domach w których trzeba bardzo dużo palić. Pomóc im te domy ocieplić oraz pomóc im kupić tanie paliwo i stąd fundusz termomodernizacji został bardzo sowicie wzbogacony na ten rok przez premiera Morawieckiego" - zaznaczyła szefowa MPiT.

Emilewicz zaapelowała również, żeby zwrócić uwagę, czym palimy w domowych kotłach, bo od tego zależy nasze zdrowie.

Według raportu Światowej Organizacji Zdrowia (WHO), na 50 europejskich miast najbardziej zanieczyszczonych smogiem aż 33 są z Polski. W pierwszej piątce znajdują się Żywiec, Pszczyna, Rybnik i Wodzisław Śląski. WHO informowała, że z powodu zanieczyszczeń powietrza w Polsce może rocznie umierać blisko 50 tys. osób. (PAP)

autor: Michał Boroń