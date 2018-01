Źródło: Dziennik Gazeta Prawna

Choć liczba rodaków przebywających za granicą w celach zarobkowych wzrosła w ciągu sześciu lat o 455 tys., to suma pieniędzy przesyłanych przez nich co roku do kraju utrzymuje się na stałym poziomie. W pierwszych trzech kwartałach 2017 r. było to prawie 12,2 mld zł, czyli o 0,4 proc. mniej niż w tym samym okresie roku ubiegłego – wynika z danych NBP.