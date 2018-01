Vestor DM: 'Top picks' wśród banków to Pekao, Alior i BZ WBK



Warszawa, 11.01.2018 (ISBnews) - Analitycy Vestor Domu Maklerskiego podwyższyli rekomendacje dla Pekao (do "kupuj" z "akumuluj"), BZ WBK (do "akumuluj" z "neutralnie") oraz PKO BP (do "neutralnie" z "redukuj"), podtrzymali - dla ING BSK ("neutralnie"), Handlowego ("neutralnie") oraz Getin Noble Banku ("redukuj") oraz obniżyli rekomendacje dla Aliora (do "akumuluj" z "kupuj"), Millennium (do "redukuj" z "neutralnie") oraz mBanku (do "sprzedaj" z "redukuj"), wynika z raportu datowanego na 8 stycznia.

Ceny docelowe banków wyznaczono na następujących poziomach: PKO BP - 45 zł, Pekao - 15,2 zł, BZ WBK - 442 zł, mBank - 443 zł, ING BSK - 222 zł, Handlowy - 86 zł, Millennium - 8,9 zł, Alior Bank - 87 zł, Getin Noble - 1,55 zł.

"Pekao, Alior i BZ WBK to nasze najbardziej preferowane banki" - podano w raporcie.

"Po dobrym roku 2017, przed sektorem bankowym w Polsce rysują się dwa kolejne lata solidnych wzrostów zysków. Oczekujemy, że zagregowany zysk netto analizowanych przez nas 9 banków wzrośnie w 2018 r. o 16% r/r, czemu sprzyjać będzie wzrost przychodów podstawowych przy jednocześnie płaskich dynamikach kosztów i salda rezerw. W 2019E oczekujemy jeszcze lepszej dynamiki wzrostu zysków (+18% r/r) głównie dzięki zakładanym podwyżkom stóp procentowych" - czytamy dalej w raporcie.

Bankom w dalszym ciągu sprzyja dobre otoczenie makroekonomiczne oraz stopniowo słabnąca presja regulacyjna. Przy wysokich współczynnikach wypłacalności sektor powoli wraca na ścieżkę wypłat dywidend. Dodatkowo, realizacja negatywnego scenariusza dot. hipotek CHF wydaje się obecnie coraz bardziej odległa, dodali analitycy.

