Auto Partner otworzył 9 filii, zwiększył pow. magazynową o 20 tys. m2 w 2017 r.



Warszawa, 11.01.2018 (ISBnews) - Auto Partner otworzył 9 nowych filii i zwiększył powierzchnię magazynową o ponad 20 tys. m2 do 75,5 m2 w 2017 r., podała spółka. W 2018 r. Auto Partner spodziewa się dobrych warunków biznesowych.

"Grupa Auto Partner w 2017 roku otworzyła 9 nowych filii, tym samym sieć oddziałów liczy obecnie 80 placówek. Jednocześnie w minionym roku grupa zwiększyła powierzchnię magazynową łącznie o ponad 20 tys. m2 do 75,5 m2 dzięki powstaniu nowego centrum logistyczno-magazynowego w Pruszkowie (8,5 tys. m2) oraz rozbudowie centrum w Bieruniu (12 tys. m2)" - czytamy w komunikacie.

Grupa rozbudowała także ofertę o kilkanaście nowych linii produktowych i rozwinęła ogólnopolską sieć niezależnych warsztatów MaXserwis do 105 na koniec 2017 r. wobec 50 rok wcześniej.

Auto Partner zarejestrował też dwie spółki zagraniczne w 2017 r. w Czechach - gdzie realizowana jest już sprzedaż - i w Rumunii.

"Rośniemy szybciej niż rynek. W 2017 roku regularnie, co miesiąc, odnotowywaliśmy dwucyfrowe dynamiki sprzedaży. Miniony rok był dla nas kolejnym okresem szybkiego rozwoju i wzrostu skali działalności zarówno w Polsce jak i na rynkach zagranicznych" – skomentował prezes Aleksander Górecki, cytowany w komunikacie.

Spółka chce nadal rozwijać sprzedaż, zarówno w Polsce, jak i na rynkach eksportowych.

"Są to szczególnie kraje Europy Środkowo-Wschodniej, w których wraz z rosnącą liczbą aut nowych i używanych będzie rosło zapotrzebowanie na oferowane przez nas produkty. Czeska filia usprawni naszą działalność na tych rynkach" – dodał Górecki.

Podkreślił, że nowe centrum logistyczno-magazynowe w Pruszkowie już teraz znacznie usprawnia procesy logistyczne i zaopatruje ponad 30 oddziałów, w tym filie w centralnej i północno-wschodniej Polsce oraz zagraniczne przedstawicielstwa.

"Jesteśmy przygotowani na wykorzystanie dobrych warunków biznesowych, których spodziewamy się w 2018 roku. Korzystamy z dobrej koniunktury rynkowej. Rosnące płace, a więc większa siła nabywcza Polaków, sprzyjają zakupom samochodów i tym samym branży dystrybucji części samochodowych. Wysokie poziomy sprzedaży aut nowych jak i importu używanych pojazdów na koniec 2017 roku to pozytywny sygnał dla branży i rozwoju naszej Grupy" – dodał prezes.

W 2017 roku Auto Partner odnotował 30,07% wzrostu skonsolidowanej sprzedaży do 917,49 mln zł.

Grupa Auto Partner jest importerem i dystrybutorem części do samochodów osobowych i dostawczych. Współpracuje z blisko 150 dostawcami części zamiennych w obszarze tzw. rynku aftermarket, jak również dostawcami OEM z całego świata. Spółka jest notowana na GPW od czerwca 2016 r.

(ISBnews)