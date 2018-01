Oferta konsorcjum Ursus Bus została uznana za najkorzystniejszą w przetargu zorganizowanym przez PKM Katowice i dotyczącym dostawy 5 sztuk fabrycznie nowych autobusów miejskich, niskopodłogowych o napędzie elektrycznym, poinformowała spółka. Wartość oferty brutto wynosi 10,33 mln zł, podano także. >>>>

Skonsolidowane przychody ze sprzedaży Auto Partner wyniosły 69,4 mln zł w grudniu 2017 r., co oznacza wzrost o 20,18% r/r, podała spółka. >>>>

Auto Partner otworzył 9 nowych filii i zwiększył powierzchnię magazynową o ponad 20 tys. m2 do 75,5 m2 w 2017 r., podała spółka. W 2018 r. Auto Partner spodziewa się dobrych warunków biznesowych. >>>>

MCI.PrivateVentures FIZ rozpoczął przyjmowanie zapisów w ramach trzeciej serii obligacji o wartości 40 mln zł, poinformował MCI Capital. Zapisy potrwają maksymalnie do 26 stycznia 2018 r. lub wyczerpania puli obligacji serii P1C. Wartość całego programu publicznych emisji obligacji to maksymalnie 200 mln zł. >>>>

Prezes Plaza Centers Dori Keren odejdzie ze stanowiska pod koniec marca br., podała spółka. >>>>

KH 1, spółka zależna Marvipol Development, zawarł z osobą fizyczną niepowiązaną z grupą kapitałową Marvipol Development umowę sprzedaży dwóch nieruchomości o łącznej powierzchni ok. 0,3 ha zlokalizowanych w Śródmieściu w Warszawie, podał Marvipol Development. Łączna kwota wyniosła 21,55 mln zł. >>>>

Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo (PGNiG), Polska Grupa Górnicza (PGG), Jastrzębska Spółka Węglowa (JSW) i Tauron Polska Energia podpisały list intencyjny w sprawie rozwoju programu Geo-Metan dotyczącego wydobycia metanu z pokładów węgla, podał Tauron. >>>>

i2 Development zawarł umowę nabycia (przeniesienia) prawa użytkowania wieczystego i prawa własności nieruchomości położnej na terenie wrocławskiej dzielnicy Krzyki, obręb Grabiszyn, za kwotę 30,75 mln zł brutto, podała spółka. Na nieruchomości planowana jest budowa dwóch budynków mieszkalno-usługowych zawierających łącznie około 400 jednostek przeznaczonych do sprzedaży. Planowany termin rozpoczęcia budowy i wprowadzenia inwestycji do sprzedaży to I kw. 2018 r.

Gra "Castle of Heart" studia 7Levels pomyślnie przeszła proces certyfikacji na konsolę Nintendo Switch, podała spółka. >>>>