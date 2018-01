Troje posłów: Joanna Scheuring-Wielgus, Joanna Schmidt i Krzysztof Mieszkowski zawiesiło członkostwo w klubie Nowoczesnej. Powodem jest postawa grupy posłów tego klubu podczas środowego głosowania ws. projektu liberalizującego prawo dot. aborcji. "To symboliczna decyzja" - oceniła szefowa partii Katarzyna Lubnauer.

Sejm zdecydował, że obywatelski projekt komitetu "Ratujmy Kobiety 2017", zakładający liberalizację obowiązujących przepisów ws. aborcji, nie będzie procedowany. Zabrakło 9 głosów do tego, by projekt ten skierowany został do dalszych prac w sejmowej komisji. W głosowaniu nie wzięło udziału 10 posłów Nowoczesnej: Adam Cyrański, Barbara Dolniak, Paweł Kobyliński, Jerzy Meysztowicz, Mirosław Pampuch, Marek Ruciński, Marek Sowa, Elżbieta Stępień, Krzysztof Truskolaski i Kornelia Wróblewska.

W szeregach partii, zachowanie tych posłów wzbudziło kontrowersje. W czwartek klub Nowoczesnej ukarał ich naganą i karą finansową w wysokości 1000 zł; środki te posłowie mają przekazać na cel charytatywny.

O swej decyzji ws. zawieszenia członkostwa w klubie Nowoczesnej troje posłów poinformowało na konferencji prasowej.

Scheuring-Wielgus powiedziała, że postanowiła nie odchodzić z partii, tylko na miesiąc zawiesić członkostwo w klubie Nowoczesnej. Podkreśliła, że to dla niej bardzo trudna decyzja, bo należy do osób, które zakładały Nowoczesną. Jak mówiła, daje ten miesiąc, jako czas, by zastanowić się nad tożsamością ugrupowania. "Zastanowić się nad tym, czy Nowoczesna jest potrzebna nam, czy Nowoczesna jest potrzebna Polakom" - powiedziała Scheuring-Wielgus.

"Chcę dać szansę moim koleżankom i kolegom, miesiąc na przemyślenie swoich wczorajszych błędnych decyzji, na wrócenie do wartości, które przestrzegaliśmy" - mówiła. "Nowoczesną tworzyłam od początku i zawsze trzeba dać szansę dziecku, które popełniło błąd. To jest błąd karygodny" - dodała.

"Zapisywałam się do Nowoczesnej, a nie do średniowiecznej" - oświadczyła posłanka.

Schmidt dodała, że czuje, iż podczas środowych głosowań "głosami Nowoczesnej zawiedliśmy naszych wyborców i sympatyków". Również ona stwierdziła, że teraz klub Nowoczesnej będzie mógł na nowo zweryfikować swą tożsamość i wartości, którym hołduje.

"Dzisiaj muszę zadecydować między członkostwem w klubie Nowoczesnej a między wartościami. Wybieram wartości" - oświadczyła Schmidt.

Z kolei Mieszkowski stwierdził, że "tak długo, jak Nowoczesna nie otrzeźwieje" będzie krytykował tę partię i będzie z nią polemizował. "Robimy to dla naszych wyborców. Nasi wyborcy są bardzo otwarci, bardzo demokratyczni, bardzo nowocześni. Takiej decyzji nie mogłem nie podjąć dzisiaj" - dodał.

Przewodnicząca partii Katarzyna Lubnauer komentując decyzję trojga posłów, stwierdziła, że miała ona charakter symboliczny. "Oni chcą pokazać, że nie zgadzają się z decyzją posłów, którzy nie głosowali. Rozumiem ich, sama bym najchętniej postąpiła w podobny sposób, dlatego że tak samo jestem wściekła" - mówiła Lubnauer dziennikarzom.

Pytana, czy nie żałuje, że nie dołożyła większych starań, aby przekonać osoby niezdecydowane, do tego by jednak zagłosowały za dalszymi pracami nad liberalizacją przepisów dot. aborcji. "Nie zajmowałam się tym, bo jak wiadomo nie jestem już szefową klubu. Myślę, że te osoby się po prostu nie zadeklarowały, myśleliśmy, że większość z nich zagłosuje tak, jaka była rekomendacja" - skomentowała szefowa Nowoczesnej.

Oceniła również, że nowa przewodnicząca klubu Nowoczesnej Kamila Gasiuk-Pihowicz "starała się". "Pamiętajmy, że to był dla niej drugi dzień, jako przewodniczącej klubu" - zaznaczyła Lubnauer.

Sama Gasiuk-Pihowicz w rozmowie z dziennikarzami oświadczyła, że czuje, że Nowoczesna zawiodła swoich wyborców. Posłanka określiła obecną sytuację w klubie jako wyzwanie. "Sytuacja pokazuje stan emocji, jaki jest w klubie i daje do myślenia, jakie decyzję podjąć, by uniknąć w przyszłości podobnych błędów" - zaznaczyła.

Wcześniej, na konferencji prasowej, Gasiuk-Pihowicz przeprosiła za "niedopuszczalną sytuację", jaką w jej ocenie było niegłosowanie części posłów Nowoczesnej.

Były lider partii Ryszard Petru w rozmowie z dziennikarzami przeprosił tych, którzy zostali zawiedzeni. "Bardzo źle się stało" - stwierdził. Dopytywany, kto popełnił błąd, zaznaczył, że zawsze szefostwo jest odpowiedzialne za to, aby do takich "absurdalnych" sytuacji nie dochodziło. Na pytanie, czy przed głosowaniem była rozmowa w klubie, odparł: "Była rozmowa i wydaje mi się nie była skuteczna".

"Wiele osób z nas było zaangażowanych w +czarny protest+, w obronę praw kobiet, w obronę wolności i chcą pokazać Polakom, że nie utożsamiają się z tą decyzją, która miała miejsce wczoraj w wyniku głosowania" - dodał Petru.

Jedna z ukaranych posłanek Kornelia Wróblewska powiedziała dziennikarzom, że przyjmuje karę, którą nałożył na nią klub. Jak mówiła, była świadoma rekomendacji klubu dotyczącej środowych głosowań, z drugiej strony jednak zwróciła uwagę, że do tej pory w Nowoczesnej nie obowiązywała dyscyplina w kwestiach światopoglądowych. "Ja się bardzo mocno do ostatniej chwili zastanawiałam, bo są to dla mnie osobiście - jako teologa i matki - bardzo trudne kwestie. W ostatniej chwili zmieniłam zdanie" - powiedziała Wróblewska.

Wyjaśniała, że wpływ na jej decyzję miały m.in. słowa ze środowej debaty Barbary Nowackiej, które prezentowała projekt komitetu "Ratujmy Kobiety 2017", że płód jest "zlepkiem komórek". "Mnie to osobiście dotknęło, ponieważ ja urodziłam niedawno córkę. Ja wiem, że 12-tygodniowy płód to nie jest wyłącznie zlepek komórek, tylko to już jest dziecko, tu już bije serce, powoli czuć ruchy" - podkreślała posłanka Nowoczesnej.

Także inny poseł, który nie oddał głosu w środowym głosowaniu, Marek Sowa powiedział w czwartek PAP, że ze spokojem podchodzi do decyzji klubu. "Nie mam problemu z decyzją klubu, szanuję ją" - podkreślił.

Z innymi ukaranymi posłami Nowoczesnej, PAP nie udało się skontaktować. Jak poinformowało w czwartek Radio RMF FM, przewodnicząca klubu Nowoczesnej Kamila Gasiuk-Pihowicz wydała swoim posłom zakaz wypowiadania się w mediach na temat środowego głosowania. Nie dotyczy on jedynie szefowej partii Katarzyny Lubnauer, Witolda Zembaczyńskiego, Piotra Misiło oraz samej Gasiuk-Pihowicz. Według informacji PAP uzyskanych wśród posłów Nowoczesnej, szefowa klubu poprosiła, by w sprawie środowego głosowania wypowiadały się tylko te osoby, które zajmowały się tą sprawą.

Posłowie Marek Biernacki, Joanna Fabisiak i Jacek Tomczak wykluczeni z PO

Posłowie: Marek Biernacki, Joanna Fabisiak i Jacek Tomczak zostali wykluczeni z PO - poinformował w czwartek rzecznik partii Jan Grabiec po posiedzeniu zarządu Platformy.

Grabiec powiedział też, że zarząd PO skierował wniosek do władz klubu o ukaranie siedemnastu posłów, którzy nie uczestniczyli w środowym głosowaniu ws. projektu "Ratujmy Kobiety 2017", liberalizującego prawo aborcyjne oraz dwudziestu posłów, którzy nie brali udziału w głosowaniu ws. projektu Komitetu Obywatelskiego #ZatrzymajAborcję, zaostrzającego przepisy aborcyjne.

"Zarząd krajowy PO kieruje do prezydium klubu parlamentarnego i kolegium wniosek o ukaranie tych posłów zgodnie z katalogiem kar. W najbliższym czasie podczas prezydium i kolegium klubu PO zostanie podjęta decyzja ws. ukarania tych posłów" - zapowiedział Grabiec.

Schetyna: Jest mi przykro

Jest mi przykro, ale tutaj trzeba reagować w sposób zdecydowany; troje posłów głosowało za projektem radykalnie zaostrzającym ustawę antyaborcyjną; nie można tego zaakceptować - powiedział szef PO Grzegorz Schetyna, komentując decyzję o wykluczeniu z PO trojga posłów.

Lider Platformy powiedział po spotkaniu zarządu, że jest mu przykro z powodu konieczności rozstania z trójką klubowych kolegów. "Jest mi przykro, ale tutaj trzeba reagować w zdecydowany sposób, bo mieliśmy dyscyplinę i niestety troje posłów głosowało inaczej - głosowało za projektem radykalnie zaostrzającym ustawę antyaborcyjną. Nie można tego zaakceptować, stąd decyzja, jednogłośna decyzja zarządu" - dodał Schetyna.

W rozmowie z dziennikarzami podkreślił, że przed środowymi głosowaniami była długa dyskusja na ten temat w klubie PO. "Wczoraj cały dzień rozmawialiśmy, przekonywaliśmy, mówiliśmy jak ważna jest jednomyślność głosowania, jak ważna jest walka o kompromis antyaborcyjny. Trzech posłów nie posłuchało i to są konsekwencje" - powiedział szef PO.

Zastrzegł jednak, że wykluczeni posłowie mają prawo odwołać się od decyzji zarządu.

Tomczak: wprowadzenie dyscypliny w głosowaniu ws. aborcji to łamanie posłom kręgosłupów

W sprawie aborcji głosowałem zgodnie z własnym sumieniem; wprowadzenie przez PO dyscypliny podczas głosowań w sprawach światopoglądowych to próba łamania posłom kręgosłupów; to niedopuszczalne - powiedział w czwartekJacek Tomczak, jeden z trójki posłów wykluczonych tego dnia z Platformy.

Tomczak zaznaczył, że nikt z władz klubu, ani z zarządu, nie przekazał żadnemu z trójki posłów decyzji o ich wykluczeniu.

"Głosowałem zgodnie z własnym sumieniem. To jest dobry obyczaj parlamentarny, który zawsze panował nie tylko w Platformie Obywatelskiej, ale we wszystkich klubach w polskim parlamencie, że w sprawach światopoglądowych posłowie głosują zawsze zgodnie z własnym sumieniem i rozliczają się z tego głosowania przed swoimi wyborcami" - powiedział PAP Tomczak, pytany o decyzję władz PO.

Podkreślił, że wcześniej wielokrotnie w sprawach światopoglądowych głosował zgodnie z własnymi poglądami i - jak powiedział - "nigdy nie dostał z tego powodu nawet nagany".

"To jest pierwszy taki przypadek, gdy po wielu latach, zasada która nas łączyła, została złamana przez władze klubu i wprowadzono dyscyplinę, próbując łamać posłom kręgosłupy" - oświadczył. Ocenił, że takie działanie jest niedopuszczalne i szkodliwe dla Platformy.

Dopytywany, czy będzie się odwoływał od decyzji partii odparł, że oficjalnie nie został jeszcze o niej poinformowany. "Nikt z władz klubu, ani z zarządu żadnemu z nas jej nie przekazał. Jak dostanę decyzję, to wtedy będę mógł się do niej formalnie ustosunkować" - podkreślił.

Dodał, że jeżeli informacja o jego wykluczeniu się potwierdzi, "to na razie na pewno zostanie posłem niezależnym".

Joanna Fabisiak odniosła się do sprawy środowego głosowania na Facebook'u. "W życiu mam dwa drogowskazy: dziesięć przykazań i konstytucja, i tak już zresztą nadszarpnięta. Jest jasno powiedziane: +nie zabijaj+!. Broniłam, bronię i będę bronić dzieci. Silniejszy musi bronić słabszego" - napisała.

Przedstawicielka "Ratujmy Kobiety 2017": PiS rozjechał opozycję

PiS rozjechał opozycję odrzucając w głosowaniu projekt liberalizujący przepisy aborcyjne "Ratujmy Kobiety 2017", a Jarosław Kaczyński bardzo się z tego śmieje - uważa Paulina Piechna-Więckiewicz ze stowarzyszenia "Inicjatywa Polska” oraz radna Warszawy.

W środę posłowie zdecydowali w głosowaniu, że obywatelski projekt komitetu "Ratujmy Kobiety 2017", który zakładał liberalizację obowiązujących przepisów ws. aborcji, nie będzie dalej procedowany. Został on odrzucony w pierwszym czytaniu. Za jego odrzuceniem głosowało 202 posłów, przeciw było 194, wstrzymało się siedmiu.

Przedstawicielka stowarzyszenia "Inicjatywa Polska" z komitetu inicjatywy ustawodawczej "Ratujmy Kobiety 2017" Paulina Piechna-Więckiewicz komentując w czwartek w "Radiu Dla Ciebie" wyniki tego głosowania zauważyła, że "samymi siłami posłów Nowoczesnej można było doprowadzić do tego, by projekt przeszedł dalej w procedowaniu".

Jak dodała, nawet politycy PiS, w tym Jarosław Kaczyński, Antoni Macierewicz i Ryszard Terlecki, głosowali za skierowaniem tego projektu do dalszych prac w komisji. "Tym samym rozjechali opozycję parlamentarną i myślę, że Jarosław Kaczyński bardzo się teraz śmieje z tego, co się wczoraj wydarzyło" - oceniła.

"To, że była to polityczna gra z ich strony, to ja nie mam żadnych wątpliwości, natomiast nie zmienia to faktu, że Platforma Obywatelska i Nowoczesna bardzo się podłożyły" – dodała.

Pytana o powody braku mobilizacji ze strony posłów opozycji podczas środowego głosowania w Sejmie, przedstawicielka "Inicjatywy Polskiej" przyznała, że "chciałaby mieć nadzieje, że jest to po prostu brak organizacji", ale – jak zaznaczyła - "ci posłowie, którzy byli na sali sejmowej i nie wzięli udziału w głosowaniu znani są ze swych konserwatywnych poglądów".

Jak mówiła, posłowie ci, "udając, że nie ma ich na sali sejmowej" wyrazili w ten sposób swoją opinię na temat projektu "Ratujmy Kobiety 2017". Według niej, "głosowali oni nogami" wykazując się "hipokryzją i tchórzostwem".

Piechna-Więckiewicz pytana o dalsze plany ruchów społecznych, przyznała, że chciałaby mobilizacji w najbliższych wyborach samorządowych. "Chciałabym wspólnej listy progresywnej ruchów społecznych, politycznych; z jednym kandydatem na prezydenta" – powiedziała.

Projekt Komitetu Obywatelskiego "Ratujmy Kobiety 2017" zakładał m.in. prawo do przerywania ciąży na żądanie kobiety do końca 12. tygodnia oraz przywrócenie tzw. antykoncepcji awaryjnej bez recepty.

Dr Biskup: Działania Nowoczesnej i PO przypominają zachowanie słonia w składzie porcelany

W ocenie politologa z Uniwersytetu Warszawskiego Bartłomieja Biskupa działania Platformy Obywatelskiej i Nowoczesnej ws. projektów ustaw zmieniających przepisy antyaborcyjne przypominają zachowanie „słonia w składzie porcelany”. Generalnie można ocenić je jako chaos – dodał.

Zdaniem politologa opozycja, wiedząc, że projekty dot. przepisów aborcyjnych będą głosowane, powinna wcześniej ustalić strategię działania. „Sądzę, że zawiniły względy organizacyjne i niezrozumienie, nad czym się będzie głosowało. Tutaj bardzo dobrze widać brak jedności” – dodał Biskup.

Ostatnie działania PO i Nowoczesnej to, w ocenie politologa, może być początek „dekompozycji opozycji”. „W Nowoczesnej jest to spowodowane wyborem Katarzyny Lubnauer na przewodniczącego, w tym ugrupowaniu widać to bardzo dobrze, czego dowodem jest Plan Petru” – powiedział.

Z kolei w PO, jak zauważył Biskup, nie ma jasnej strategii i spójnej wizji. „Stąd to nieporozumienie. A decyzja o wykluczeniu jest bardzo ostrą karą. Można było zastosować coś mniej radykalnego, ale rozumiem, że Grzegorz Schetyna i Platforma będzie się pozycjonowała jako partia bardzo liberalna i w tym kierunku pójdzie” – zaznaczył politolog z UW.

