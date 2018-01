Artifex Mundi planuje premiery 3 nowych gier i 4 na kolejnych platformach w I kw



Warszawa, 11.01.2018 (ISBnews) - Artifex Mundi planuje wydać (na platformy mobilne oraz PC/Steam) 3 nowe gry premium z gatunku HOPA w I kwartale 2018 r., podała spółka. Ponadto w tym okresie spółka planuje 4 premiery wydanych już wcześniej gier na nowych platformach.

Tytuły premier z gatunku HOPA to "Noir Chronicles: City of Crime", "Demon Hunter 4: Riddles of Light" i "Chronicles of Magic: Divided Kingdoms", czytamy w komunikacie.

"Konsekwentnie umacniamy naszą pozycję wydawcy kojarzonego z angażującymi, atrakcyjnymi graficznie i nieszablonowymi grami HOPA, sukcesywnie wzmacniając relacje ze społecznością graczy. W 2018 r. chcemy wprowadzić do sprzedaży kilkanaście tytułów gier HOPA, produkowanych przez deweloperów z Polski i zagranicy" - powiedział prezes Tomasz Grudziński, cytowany w komunikacie.

Ponadto w I kwartale 2018 r. spółka planuje 4 premiery wydanych już wcześniej gier na nowych platformach (konsole):

- na PS4: Nightmares from the Deep 3, Enigmatis 3: The Shadow of Karkhala,

- na Xbox One: Nightmares from the Deep 3, Enigmatis 3: The Shadow of Karkhala, podano również.

"Liczymy, że Enigmatis 3 oraz Nightmares from the Deep 3 przebojem wkroczą na konsole. Segment ten jest niezmiennie najszybciej rozwijającym się obszarem biznesowym grupy, notującym dwucyfrowe wzrosty sprzedaży r/r. Wprowadzając na PS4 i Xbox One nasze bestsellery powinniśmy nadać rozwojowi segmentu kolejny mocny impuls" - podkreślił Grudziński.

Prezes poinformował też, że w ramach segmentu HOPA spółka intensywnie pracuje nad nowymi kanałami sprzedaży gier.

"W 2018 r. wydamy pierwsze gry w wersjach na konsolę Nintendo Switch, jak również planujemy wprowadzenie wybranych tytułów na lokalne sklepy mobilne adresowane do graczy w Chinach. W końcu intensyfikujemy prace nad uruchomieniem sprzedaży gier HOPA w modelu subskrypcyjnym. Liczymy, że projekt ten ruszy do końca pierwszego kwartału 2018 r." - powiedział także prezes.

Zarząd zastrzega, że harmonogram wydawniczy może ulec zmianie ze względu na decyzję spółki, jak i jej partnerów biznesowych (właścicieli platform dystrybucyjnych, deweloperów gier). Spółka informuje, że działalność wydawnicza jest obecnie podstawowym źródłem dochodów, a realizacja harmonogramu wydawniczego może mieć istotny wpływ na wyniki spółki, czytamy dalej.

Artifex Mundi jest wydawcą oraz producentem gier przygodowych. Zadebiutował na rynku głównym GPW w listopadzie 2016 r.

(ISBnews)