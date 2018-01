Lęk przed sztuczną inteligencją jest bezzasadny – dziś ona nie wie nawet, że w grze pokonała człowieka. Do w pełni świadomej SI, do tak często przywoływanego Skynetu z filmów o Terminatorze, dzielą nas długie lata. Zresztą na sztuczną inteligencję należy spojrzeć inaczej, to kolejna technologia, która może nam pomóc - mówi w wywiadzie Michał Wroczyński, współzałożyciel i szef CEO and Fido AI – Poland, kognitywista, specjalista od sztucznej inteligencji.